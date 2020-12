in foto: Fudge Professional

Lo sapevi che esiste uno shampoo blu? Niente paura, non si tratta di uno shampoo che cambia il colore dei tuoi capelli e ti trasforma in un puffo, bensì di un alleato per chi ha i capelli castani e vuole contrastare quei riflessi caldi e ramati che spesso compaiono anche quando si vorrebbe una tinta fredda. Chi ha la carnagione fredda sa bene cosa vuol dire avere capelli che virano su toni aranciati dopo qualche lavaggio, anche quando ci si aspettava una chioma dal colore castano scuro e freddo. In questo caso non è il parrucchiere ad aver sbagliato colore, ma è una caratteristica di molte tipologie di capelli, che rendono più difficile ottenere un castano freddo e luminoso. Così come chi ha i capelli biondi contrasta l'effetto giallo con gli shampoo viola, chi ha i capelli castani potrà utilizzare lo shampoo blu per avere una chioma brillante e raffreddare i toni rossi e aranciati.

Lo shampoo blu per contrastare i riflessi rossi sui capelli castani

Chi ha i capelli biondi può rendere luminosa la sua chioma e contrastare l'effetto giallo con gli shampoo viola e trattamenti specifici anche chi ha i capelli castani può contrastare i toni e i riflessi ramati o rossi che compaiono sui capelli qualche lavaggio dopo aver fatto la tinta. Un effetto tipico di chi ha capelli scuri e carnagione fredda ma che può comparire anche sulle altre carnagioni con le prime esposizioni al sole o dopo trattamenti come la decolorazione: il riflesso rossastro non sempre è desiderato e quando si vuole una chioma dai colori freddi può rovinare la profondità del colore. Cosa fare? Utilizzare uno shampoo blu, in grado di contrastare i riflessi più caldi e correggere il tono dei capelli, dando nuova luce alla tua chioma. In questo modo si detergono i capelli e allo stesso tempo si neutralizzano i riflessi non desiderati, rendendo così il castano più intenso grazie ai pigmenti che si depositano sulla cuticola del capello e rivitalizzano il colore.

Shampoo e maschere blu: i prodotti da provare

Tra i prodotti da provare c'è il kit di Aveda, Blue Malva Shampoo and Conditioner Duo: uno shampoo e un balsamo blu per rivitalizzare e mantenere un colore vibrante dalle radici alle punte, neutralizzando i toni gialli. Il balsamo capelli castani anti-rosso Cool Brunette di Fudge è stato formulato con pigmenti blu e la tecnologia rigenerante Opti-PLEX™: idrata e rivitalizza, eliminando i riflessi rossi e arancioni nei capelli colorati. Non solo shampoo, ma anche maschere: per raffreddare il tuo castano e avere un colore intenso è profondo è perfetta la Maschera Ash Brown Pocket di Christophe Robin, una maschera colorata che copre i toni indesiderati di rosso o mogano dei capelli castani colorati, regalando lucentezza.