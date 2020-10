Curare la pelle è importante in ogni periodo dell'anno, ma con l'arrivo delle temperature più fredde è importante prepararla al cambio climatico con la giusta skincare routine. Con l'autunno alle porte è fondamentale prepararsi a modificare un po' le proprie abitudini, perché con il cambio della stagione cambiano anche le esigenze della nostra pelle. La skincare autunnale deve essere arricchita con i giusti prodotti per esfoliare, idratare e illuminare: è focalizzata sull'esfoliazione per garantire il rinnovo cellulare, sull'idratazione per avere una pelle morbida ed elastica, ma deve anche illuminare l'incarnato e contrastare le macchie della pelle che possono essere nate dopo l'estate. Quali sono allora gli step fondamentali per la corretta skincare routine?

La cura della pelle durante l'autunno

Con il cambio di stagione anche la pelle ha bisogno di attenzioni in più: con l'arrivo dell'autunno sarebbe meglio terminare le creme leggere e fresche che abbiamo utilizzato durante l'estate e utilizzare prodotti più ricchi e nutrienti, in grado di proteggere la pelle dal freddo e mantenere la corretta idratazione. A cambiare quindi non sono i passaggi della skincare routine, bensì i prodotti da utilizzare: gli esfolianti dovranno essere delicati per non irritare troppo la pelle, aggredita già dal cambio climatico, mentre le creme dovranno essere morbide e fluide per creare sulla pelle un effetto seta.

Gli esfolianti per una pelle uniforme

L'esfoliazione è lo step fondamentale per rinnovare la pelle dopo l'estate: in questo periodo di transizione tra la stagione calda e il freddo inverno, lo scrub ti aiuterà ad eliminare le cellule morte garantendo così il corretto rinnovo cellulare. Se non utilizzi un esfoliante il rischio è quello che con il primo freddo compaiano screpolature e la pelle non risulti omogenea né levigata. Utilizza uno scrub delicato, o meglio ancora un gommage, e massaggialo sul viso con movimenti circolari. Tra i prodotti più delicati c'è il nuovo Life Plankton™ Creamy Peel di Biotherm: una delicata crema-in-peel che rimuove le tracce di inquinamento urbano e le impurità per liberare i pori e rendere la pelle purificata e luminosa. Sugar Face Polish di Fresh è il gommage a base di zucchero di canna che svolge una delicata azione esfoliante e idratante: migliora istantaneamente la grana della pelle illuminando il viso.

Le creme idratanti per nutrire la pelle

Dopo aver esfoliato la pelle è necessaria l'idratazione: la crema idratante in realtà non dovrebbe mai mancare nel tuo beauty case, ma mentre per l'estate puoi utilizzare dei gel freschi e leggeri, per l'autunno prediligi una crema più ricca che sia in grado di apportare il corretto livello di idratazione alla pelle, lenendo eventuali arrossamenti causati dal cambio climatico e dalle basse temperature. Applicala dopo la detersione al mattino e alla sera: se la tua pelle è molto secca o disidrata puoi creare un'azione urto abbinando alla tua crema un siero. Tra le creme viso perfette per l'autunno c'è la Magic Cream di Charlotte Tilbury che grazie al mix di oli e principi attivi nutre, lenisce e ammorbidisce all'istante la pelle. Oltre alle creme puoi provare anche le maschere viso per un'idratazione profonda: è perfetta per esempio la Sleeping Mask di Sesderma a base di acido ialuronico e rosa canina che aiuta a ritrovare l'equilibrio e l'idratazione durante il sonno.

Come illuminare la pelle con i trattamenti illuminanti

L'autunno è il periodo ideale per i trattamenti illuminanti e schiarenti: contrastano le macchie sul viso e rendono la pelle più uniforme e radiosa. Durante questo periodo dell'anno è molto frequente notare sul viso la comparsa di un alone grigiastro che fa apparire la pelle spenta e opaca: questo effetto si può contrastare ad esempio con una maschera illuminante in grado di donare nuova luminosità al tuo viso. Se invece vuoi minimizzare macchie estese sulla pelle è meglio rivolgersi ad un esperto, che si tratti del tuo centro estetico di fiducia oppure di un medico estetico. Tra i prodotti da provare per avere un viso perfettamente radioso c'è il Glow Tonic di Pixie, un tonico esfoliante che dona alla pelle un aspetto radioso e uniforme. Per un boost di luminosità in più prova LumiBlanc di Rhea Cosmetics, una crema leggera che illumina e schiarisce la pelle.