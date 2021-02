L'alta moda a prezzi accessibili, alla portata di tutti. Le collaborazioni con i grandi designer sono ormai diventati un tratto distintivo della strategia del colosso svedese H&M: dopo Moschino, Kenzo e Balmain ora arriva la capsule collection firmata da Simone Rocha. La stilista irlandese ha disegnato un guardaroba per "tutta la famiglia": uomo, donna e bambino. Gli abiti sono caratterizzati da romantiche trasparenze e fantasie tartan, gonne in tulle e trench chiusi da fiocchi e bottoni. Completano la collezione accessori scintillanti per i capelli, cerchietti in perle e scarpe con dettagli in fur. L'ispirazione? La grande dinastia Tudor. Tra gonne ampie e maniche a sbuffo, questi abiti sembrano uscire da un dipinto d'epoca per tuffarsi nella vita frenetica delle metropoli. Ecco i dieci pezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

1. L'abito con applicazioni tartan

Il gioco di contrasti tra le trasparenze rosa pesca e il tartan scozzese racchiude in un solo abito l'essenza della capsule collection disegnata da Simone Rocha per H&M. Il drappeggio rievoca il panneggio del kilt scozzese, ma ingentilito dalla lavorazione increspata sul petto e dai dettagli in perle. Romantico e audace, la sua natura "ibrida" lo rende perfetto da abbinare sia con gli anfibi che con le ballerine "pelose" proposte dalla collezione.

2. Il trench con le maniche a sbuffo

Il trench con la cintura è il capo intramontabile per eccellenza, che da decenni resiste nei guardaroba senza passare mai di moda. Solo per questo meriterebbe di entrare di diritto nella nostra shopping list. Quello disegnato per il colosso dello shopping low cost è doppiopetto in un delicato color biscotto ed è reso originale dalle maniche a sbuffo, strette sotto il gomito. Un capo che sembra uscito da un dipinto rinascimentale ma perfetto anche sul look più casual.

in foto: Trench Simone Rocha X H&M

3. Il maglione a trecce bianco

Morbido, pratico, elegante: un bel maglione è un capo salva look e una coccola per l'umore. Tra i modelli di tendenza dell'inverno 2021 c'è sicuramente il maglione norvegese a trecce bianco, un modello di grande eleganza. Simone Rocha rielabora il capo classico con un collo impreziosito da perle e cristalli e una svasatura sul fondo. Per il suo stile romantico e sofisticato questo modello sta bene sui jeans come sulla gonna lucida, di giorno e di sera.

in foto: Maglione bianco a trecce Simone Rocha X H&M

4. I pantaloni tartan

Dai clan scozzesi alle passerelle, il tartan torna ogni anno nel guardaroba invernale con i suoi riquadri e verde. Di solito associato alle gonne, la fantasia diventa ancora più originale su questi pantaloni della capsule collection Simone Rocha x H&M. A vita alta, come impone la moda di stagione, e con ampi volant sulle tasche: un po' punk un po' preppy, sono perfetti anche con il più semplice dei dolcevita.

5. L'abito trasparente nero

Trasparenze, fiori, maniche a palloncino: l'eredità di Simone Rocha si declina in abiti da indossare giocando sulle sovrapposizioni. Come il vestito a maniche lunghe nero: diventa sensualissimo portato solo con un body o una leggera sottoveste, per la sera, molto più "urban" e grintoso se portato sopra un altro abito a contrasto.

in foto: L’abito trasparente con ricami floreali

6. La bralette nera di paillettes

Le bralette e i crop top sono uno dei pezzi più forti del momento: la moda però vuole che si portino "a vista", sopra camicie, t-shirt o maglioni, e non più sotto le giacche. Il top di paillettes nere della capsule collection è perfetto per riuscire nello scopo: dosando i volumi e i contrasti di colore diventa un pezzo unico e originale. L'abbinamento ideale è con la camicia bianca oversize, rigorosa e femminile al tempo stesso.

in foto: La bralette in paillette

7. L'abito bianco

Il corsetto ricamato, il girocollo di perle, la gonna ampia: se l'abito bianco non è stato pensato per percorrere la navata di una chiesa, poco ci manca. Giocando bene con gli accessori a contrasto però diventa il pezzo perfetto per le serate di primavera e per le occasioni più formali. Via libera allora ad anfibi, stivaletti e bag a tracolla.

8. Il cerchietto con le perle

La capsule collection disegnata da Simone Rocha x H&M propone una serie di accessori da non perdere: clip con i cristalli per i capelli, fiocchi e orecchini. L'accessorio must-have è il cerchietto per capelli decorato da file di perle. Più che un cerchietto, un vero e proprio diadema per rivaleggiare con le royals (ma a piccoli prezzi).

in foto: Cerchietto perle Simone Rocha x H&M

9. La t-shirt con le ciglia stampate

Uno dei motivi più spiritosi che ricorrono nella collezione è il disegno di due occhi chiusi su abiti, t-shirt e camicie. Bastano due piccole linee curve per evocare un viso sorridente: semplice e minimalista, la versione t-shirt è già destinata a diventare must-have della prossima primavera.

in foto: Abito in tulle con disegno di ciglia, Simone Rocha X H&M

10. Le scapre con i dettagli fur

Nella collezione ci sono anche diversi accessori, come le borse con il manico a fiocco e le scarpe stringate con il tacco trasparente. Le calzature che faranno tendenza però sono i sandali e le ballerine con un profilo "peloso", che sembrano appena uscite da un boudoir. Rosse le ballerine, neri i sandali aperti con la zeppa e l'incrocio sul piede.