Simone Casadei al Collegio 6: com’è lo studente fuori dal programma Simone Casadei è lo studente di 16 anni che, dopo essersi definito “casinista”, è stato espulso da Il collegio 6 durante la quarta puntata. Com’è fuori dal programma? Tra abiti casual e un ciuffo biondo e vaporoso, sembra essere un’altra persona.

Il collegio, il docu-reality di Rai 2 che catapulta un gruppo di ragazzini in una scuola del passato, è arrivato alla sua sesta edizione e continua a essere super seguito. Quest'anno è ambientato nel 1977 e la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove i giovani studenti vivono tra restrizioni e regole ferree. Tra i protagonisti più discussi c'è Simone Casadei, il 16enne di Coriano che, dopo essersi definito "casinista" e single nella presentazione, è stato espulso durante la quarta puntata. La scena in cui ha chiamato "pelato" il Preside mentre era in preda alla rabbia ora sta facendo il giro del web. In quanti hanno visto una sua foto fuori dal programma?

Chi è Simone Casadei, alunno espulso da Il Collegio

Simone Casadei ha 16 anni, viene da Coriano, in provincia di Rimini ed è diventato famoso per aver partecipato a Il collegio 6 (anche se è stato espulso durante la sesta puntata". Nel video di presentazione si è definito un "casinista" ma non ha nascosto il legame profondo con la sua famiglia. Ama le moto, uscire con gli amici, mentre, quando si parla di scuola, non può fare a meno di mostrare una certa insofferenza. È stato bocciato dopo aver preso nove note e tre sospensioni e sperava che l'esperienza su Rai 2 potesse fagli mettere la testa apposto. A quanto pare, però, non ci è riuscito e ora si gode il successo social.

Simone Casadei prima de Il collegio

La trasformazione di Simone Casadei prima e dopo Il collegio

I ragazzi de Il collegio, a prescindere dall'edizione del programma, sono sempre obbligati a indossare le rigorose divise con giacca e cravatta fornite dalla produzione. Nella vita reale, però, i loro look sono decisamente più moderni, trendy e casual. Simone Casadei è tra quelli che appaiono maggiormente trasformati prima e dopo l'esperienza su Rai 2. Al di là degli abiti, è stato anche costretto a tagliare i capelli e, per lui che sfoggiava un ciuffo biondo, folto e vaporoso, si è trattato di un vero e proprio trauma. Il risultato? Confrontando le foto del prima e del dopo, sembra essere un'altra persona.

Simone Casadei con il ciuffo riccio

Lo stile di Simone Casadei

Simone Casadei sa di piacere alle ragazzine: sarà perché sulla moto ricopre i panni del classico bello e dannato o perché semplicemente vanta un certo fascino, ma la cosa certa è che, come da lui stesso dichiarato, "le fa innamorare tutte". Sul suo profilo Instagram posa spesso senza maglietta, così da mettere i muscoli in mostra, e guarda dritto in camera con i suoi penetranti occhi azzurri. Felpe col cappuccio, jeans strappati e ciuffo biondo: il suo stile fuori da Il collegio è decisamente diverso rispetto a quando ha debuttato su Rai 2. Insomma, Simone pare proprio avere tutte le carte in regola per diventare influencer.