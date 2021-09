Silvia Toffanin torna a Verissimo in arancione: nella prima puntata è bon-ton con l’abito chemisier È ripartita oggi la nuova stagione di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che quest’anno raddoppia il suo appuntamento settimanale. Per il debutto Silvia Toffanin ha scelto un look arancione dallo stile bon-ton: con il suo abito chemisier ha dimostrato di essere una regina fashion.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione televisiva è ripartita a pieno ritmo e praticamente tutti i programmi più attesi dell'autunno sono cominciati. Oggi è il turno di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che quest'anno torna con un doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica. La padrona di casa Silvia Toffanin non potrebbe essere più felice di questa novità e ora è pronta per accogliere i suoi primi ospiti in studio, da Belén Rodriguez a Gianmarco Tamberi. Il dettaglio che più di tutti riesce ad attirare le attenzioni del pubblico? Il look che sfoggia settimana dopo settimana. Per il debutto è rimasta fedele al suo stile bon-ton ma ha osato con una tinta che ricorda le atmosfere estive.

Il debutto in arancio di Silvia Toffanin

La prima puntata della nuova stagione di Verissimo è un evento importante per Silvia Toffanin ed è per questo che non ha potuto fare a meno di dare il meglio di lei in fatto di stile. Sarà perché voleva rendere omaggio agli ultimi giorni dell'estate o perché semplicemente si sentiva spumeggiante, ma la cosa certa è che ha puntato tutto su una tinta accesa che ricorda un'atmosfera "vacanziera", l'arancione, per la precisione una nuance che va nel senape. Non ha osato per quanto riguarda il modello dell'abito, ha preferito rimanere fedele allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue.

Silvia Toffanin è regina di stile

Silvia si è infatti presentata in puntata con un elegante abito chemisier con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e una cintura tono su tono che le ha segnato il punto vita. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in bianco gesso, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto le sfumature bionde sulle punte. Insomma, la Toffanin è una vera e propria regina in fatto di classe: di certo in questa nuova stagione di Verissimo spopolerà con i suoi raffinati outfit da lady.