Silvia Toffanin è la regina del sabato pomeriggio, ogni sabato è in tv con Verissimo, il rotocalco di Canale 5, e riesce a incantare tutti con la sua bellezza. È da anni che è al timone della trasmissione e, tra abiti bon-ton e look raffinati, viene ormai considerata icona di stile e di eleganza. Il 10 ottobre è andata in onda la quinta puntata del programma e come al solito, al di là degli ospiti in studio, è stata lei ad attirare l'attenzione del pubblico con la sua innata classe. Se nelle settimane scorse aveva puntato prima su un top monospalla, poi su un completo mannish in total white, questa volta ha preferito un etereo outfit da dea in lilla. Ha inoltre cambiato il modo drastico l'acconciatura, dicendo addio ai capelli lisci e passando alle onde.

Silvia Toffanin, il look per la quinta puntata di Verissimo

Per la quinta puntata di Verissimo Silvia Toffanin si è presentata in studio in versione dea. Ha indossato un abito lilla di Luisa Beccaria, un modello in raso con la gonna lunga e sinuosa, le maniche corte e leggermente a sbuffo, lo scollo a V e dei bottoncini gioiello sul davanti. Sul sito ufficiale della Maison è disponibile solo una variante simile in lana e viene venduta a 2.600 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto dei sandali in tinta con il tacco a spillo tempestati di cristalli di Le Silla da 773 euro e ha poi rivoluzionato l'acconciatura, optando per una impeccabile piega ondulata. Insomma, ancora una volta la Toffanin ha dimostrato di non avere rivali in fatto di eleganza: cosa indosserà nella prossima puntata del rotocalco di Canale 5?