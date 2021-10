Shiloh Jolie Pitt ruba il vestito a mamma Angelina: cosa ha scelto per la sua trasformazione di stile Ieri sera si è tenuta a Londra la prima di Eternals, il nuovo film di Angelina Jolie, e la diva è tornata a calcare il red carpet in compagnia dei figli. È stata però Shiloh Jolie Pitt ad attirare tutti i riflettori: ha ormai detto addio agli abiti maschili e per la seconda volta ha riciclato un vestito vintage e griffato della mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la promozione internazionale di Eternals, il nuovo film che vede Angelina Jolie protagonista, e ancora una volta la diva si è presentata sul red carpet con la famiglia al completo (ma ovviamente senza l'ex marito Brad Pitt). Ieri sera si è tenuta la première a Londra, per la precisione al BFI IMAX Waterloo, e tutti i riflettori sono stati puntati sugli splendidi figli della nota attrice. Shiloh, Vivienne, Zahara, Maddox e Knox sono apparsi elegantissimi, sofisticati e a perfetto agio di fronte gli innumerevoli fotografi. Chi tra loro ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico? Shiloh, che per l'occasione ha deciso di rispolverare un vecchio abito griffato della mamma.

Shiloh indossa l'abito del 2019 di Angelina Jolie

Shiloh Jolie Pitt ci ha ormai preso gusto a calcare i red carpet più ambiti del mondo al fianco della mamma e, dopo il minidress abbinato alle sneakers leopardate, a Londra ha sfoggiato un nuovo look da perfetta lady. La figlia di Angelina sembra aver ormai detto addio agli abiti maschili e ora non riesce a fare a meno di "curiosare" nel guardaroba della mamma, tanto che per la seconda volta ha riciclato un suo vecchio vestito. Era già successo a Los Angeles con il long dress beige di Gabriela Hearst ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fato di stile. Sul tappeto rosso londinese ha sfoggiato una splendida creazione Dior con una minigonna a ruota, le spalline doppie e delle decorazioni tropical in bianco e nero all-over. A completare il tutto, un paio di ballerine nere rasoterra, degli orecchini a cerchio e uno chignon bon-ton.

Angelina Jolie e i figli alla prima londinese di Eternals

Shiloh Jolie Pitt è la paladina del riciclo creativo

Dove avevamo già visto l'abito black&white di Shiloh? A una delle conferenze stampa del 2019 di Maleficent: the Mistress of Evil, dove Angelina Jolie apparse meravigliosa proprio con quel look. C'è però un piccolo dettaglio che fa la differenza: la figlia della diva ha fatto modificare leggermente il vestito originale, facendo accorciare la gonna poco sopra il ginocchio. Insomma, a quanto pare la 15enne ha la passione per il riciclo creativo e, nonostante le Maison fashion farebbero a gara per vestirla, lei preferisce puntare sugli outfit vintage appartenuti alla mamma. Da grande Shiloh diventerà la paladina della moda sostenibile e green?