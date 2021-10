Shiloh Pitt, la figlia di Brad e Angelina conquista tutti: sul red carpet con le sneakers leopardate Un nuovo red carpet di famiglia per Angelina Jolie, che ha sfilato a Roma mano nella mano con le due figlie maggiori. Shiloh Pitt ha lasciato tutti a bocca aperta: è identica alla madre. Bellissima, bionda e slanciata, ha indossato un minidress nero ma con un tocco rock: le sue scarpe da ginnastica preferite.

A cura di Beatrice Manca

Bellissima e super cool: Shiloh Jolie Pitt è la protagonista del red carpet del Roma Film Fest. Fin da quando era in fasce Shiloh ha attirato l'attenzione per i suoi lineamenti delicati, una perfetta sintesi del volto della madre, Angelina Jolie, e del padre, Brad Pitt. Da bambina sfilava sui red carpet insieme ai genitori sfoggiando look maschili, cravatte e blazer, e dopo diversi anni di assenza Shiloh ha stupito tutti sfoggiando un vecchio abito da sera della madre. Ora Shiloh non si ferma più: domenica sera era a Roma insieme alla madre Angelina Jolie e alla sorella Zahara per la proiezione del film Eternals, l'ultimo film Marvel diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao. E anche stavolta ha rubato la scena: merito (anche) delle sue sneakers leopardate, le scarpe più fotografate del red carpet.

Shiloh Pitt sul red carpet in un minidress Versace

Shiloh sul red carpet con la mamma Angelina Jolie

Angelina Jolie interpreta Thena nel film Marvel Eternals: anche nei look l'attrice hollywoodiana si ispira alle divinità greche citate nel film, con abiti lunghi e drappeggiati. Per il Roma Film Fest ha scelto un vestito argento firmato Atelier Versace e anche stavolta ha percorso il tappeto rosso mano nella mano con le due figlie maggiori, Shiloh e Zahara. Le due sorelle hanno stili opposti: Zahara era elegantissima in un abito bianco da vera dea greca, Shiloh invece ha optato per un look più sbarazzino.

Zahara Jolie Pitt, Angelina Jolie e Shiloh Jolie Pitt

La ragazza indossava un minidress Versace nero, con gonna leggermente a palloncino e un fiocco sul davanti. Un abito molto semplice e femminile, adatto ai suoi 15 anni, completato da un'acconciatura raccolta con le trecce. Ma le vere protagoniste del look erano le scarpe: un paio di sneakers gialle con un disegno di un leopardo stilizzato. Un paio di scarpe a cui la ragazza è molto affezionata: le aveva indossate anche nel pomeriggio, per una passeggiata nel centro della capitale con la famiglia.

le snekaers di Shiloh Jolie Pitt

La trasformazione di Shiloh Jolie Pitt

Shiloh è una celebrità da ancor prima di venire al mondo: conquistò la prima copertina ad appena pochi giorni di vita, insieme ai celebri genitori. I "Brangelina" erano la power couple degli anni Duemila e la figlia somigliava in modo impressionante ad entrambi: da piccola aveva i capelli biondissimi del padre e le labbra morbide della madre. Bellissima già dalla più tenera età, oggi Shiloh è sbocciata in un'adolescente piena di fascino: la somiglianza con la madre è ogni giorno più evidente. Occhi azzurri, capelli lunghi biondi, fisico snello e slanciato e personalità da vendere, Shiloh viene spesso fotografata in felpa e shorts, come ogni adolescente della sua età.

Angelina Jolie e Shiloh Pitt in Versace

Le sue prime foto in abito da sera hanno riacceso il gossip sulla sua identità di genere: i genitori dichiararono che quando era piccola chiese di essere chiamata con un nome da maschio. Portava i capelli corti, vestiva in giacca e cravatta e questo alimentò speculazioni su un percorso di transizione e cure ormonali, ma si trattava di gossip senza fondamento. Quel che è cambiato, semmai, è il suo abbigliamento: oggi Shiloh ha 15 anni e come ogni adolescente sta trovando se stessa e il suo stile, sempre appoggiata dall'amore incondizionato dei genitori.