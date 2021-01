Non è di certo la prima volta che vediamo spopolare la tendenza dei capelli arcobaleno ma sembra proprio che quest'anno porti con sè qualcosa di nuovo: se fino ad ora infatti i rainbow hair erano stati indossati principalmente da donne il 2021 lancia la tendenza dei capelli arcobaleno anche tra gli uomini. Il trend diventa così genderless, complici anche le celebrities che condividono i loro colpi di testa multicolor, da Fedez a J. Lo.

La tendenza dei capelli arcobaleno

Multicolor, vivaci e originali: i capelli arcobaleno tornano alla ribalta spopolando tra le star e non sono più prerogativa solo del mondo femminile. Nel 2021 i rainbow hair sono genderless, a patto che siano eseguiti a regola d'arte. Non basta infatti decolorare i capelli e colorarli poi con le sfumature arcobaleno: per ottenere un risultato uniforme e senza macchie di colore è necessario rivolgersi a un professionista che sarà in grado di schiarire i tuoi capelli in modo omogeneo per procedere poi alla colorazione. La fase di decolorazione e schiaritura è fondamentale per non rovinare il capello e ritrovarsi con una chioma effetto paglia. In caso il colore naturale del capello sia molto scuro è bene procedere gradualmente, anche in più sessioni, soprattutto se il capello è lungo e non si ha intenzione di tagliarlo.

Gli effetti che si possono ottenere sono tantissimi e cambiano in base al tipo di colore scelto al metodo di applicazione. Potrai scegliere tonalità vivaci e sature per ottenere un effetto arcobaleno più intenso, oppure le sfumature pastello se prediligi un effetto più delicato, o ancora puntare solo su alcune nuance di colore come ha fatto Jennifer Lopez, colorando i suoi capelli con le tonalità del lilla, del rosa e dell'azzurro. L'applicazione potrà invece riguardare tutta la testa per un effetto più audace oppure solo la parte inferiore dei capelli, mantenendo più naturale la parte superiore. Per un effetto meno geometrico si possono anche sfumare i colori, tecnica perfetta per i capelli ricci. Per quanto riguarda la styling sono perfetti i look mossi che mettono in risalto tutte le sfumature dei capelli, ma se il tuo effetto arcobaleno è geometrico e lineare sarà valorizzato anche da una piega liscia. Una volta realizzato il colore, dovrai utilizzare prodotti specifici per mantenere il colore brillante e luminoso e regalarti una coccola periodica dal tuo hair stylist per ravvivare il colore e avere capelli arcobaleno sempre perfetti.