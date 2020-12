Chi l'ha detto che per sentirsi belle e a proprio agio ci si debba per forza truccare? Certo, il trucco è terapeutico e aiuta a migliorare l'umore, ma ci sono quei giorni in cui non hai proprio voglia di truccarti e vorresti uscire di casa acqua e sapone senza pensare troppo al tuo beauty look. E allora perché non farlo? La bellezza del trucco è proprio questa: è in grado di valorizzarti e di influenzare positivamente il tuo umore, ma non deve mai diventare una schiavitù.

Se non hai voglia di truccarti, non farlo

Ci sono quelle mattine in cui non abbiamo voglia di truccarci, inutile negarlo: capita a tutte di aver dormito male o non aver dormito affatto, di essere in ritardo o semplicemente avere voglia di lasciare viso e occhi puliti senza make up. La maggior parte delle volte però, ci sforziamo e ci trucchiamo lo stesso perché sappiamo che una volta uscite di casa sarà un susseguirsi di commenti su quanto sembriamo malate, stanche o stressate per colpa di occhiaie e pelle spenta. Ecco, è arrivato il momento di andare contro corrente ed essere totalmente te stessa: non è il trucco a definire chi sei e se un giorno hai voglia di indossare il rossetto rosso e il giorno dopo di uscire struccata, hai tutto il diritto di farlo e soprattutto di sentirti bella e a tuo agio anche quando sei senza make up. In una società dove la perfezione viene osannata sui social, dove vengono eliminati pori e linee di espressione a suon di piallature con Photoshop e filtri vari pensare di presentarsi senza make up al lavoro o a un evento può farti sentire a disagio, anche se non dovrebbe. Ogni donna è unica, e non dovrebbe mai doversi sentire in difetto perché è accanto a un'altra donna con un make up completo.

Il make up non dovrebbe mai essere un obbligo

Il trucco è terapeutico è vero, ma quando viene vissuto come un obbligo la beauty routine che dovrebbe essere una coccola diventa tutt'altro che benefica. Quando si vive il trucco come un dovere spesso si arriva a un punto in cui ci si trucca per piacere e soddisfare gli altri invece che noi stesse: ed è proprio quello che non dovrebbe succedere. Il make up dovrebbe essere una coccola attraverso la quale ci amiamo di più, e se c'è il giorno che ci guardiamo allo specchio e ci piacciamo così o che semplicemente non vogliamo truccarci, nessuno dovrebbe farci sentire sbagliate perché abbiamo deciso di vivere una giornata acqua e sapone, sia che la trascorriamo in casa sul divano oppure al lavoro.