Sara Masserini al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal programma Sara Masserini è una delle studentesse de Il collegio 6, il docu-reality di Rai 2 che quest’anno è ambientato nel 1977. Si definisce una “secchiona” ma allo stesso tempo ama divertirsi: in quanti hanno visto una sua foto fuori dal programma?

A cura di Valeria Paglionico

Continua la sesta edizione de Il collegio, il docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che vengono catapultati in una scuola del passato. Quest'anno il programma è ambientato nel 1977, gli studenti passano le loro giornate tra le aule del Convitto Regina Margherita di Anagni dove, tra restrizioni e regole ferree, provano a mettersi in mostra. Sara Masserini ha 16 anni ed è la "secchiona" di questa stagione ma, nonostante l'aria da "maestrina", ama divertirsi. In quanti hanno visto una sua foto fuori dal reality? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Chi è Sara Masserini

Sara Masserini ha 16 anni, viene da Colzate, in provincia di Bergamo, ed è diventata famosa grazie a Il collegio 6. Da sempre è una studentessa modello, a scuola ha la media del 9,27, grazie alla quale ha vinto spesso delle borse di studio. Lei stessa si definisce una "secchiona" e ne va fiera, non fa mai copiare a nessuno, la trova una mancanza di rispetto nei confronti dei professori ma anche dei compagni, visto che il voto non corrisponderebbe alle loro vere conoscenze. Frequenta la chiesa, fa la chierichetta da 8 anni e prima di andare a dormire ringrazia sempre il Signore. Ama leggere, odia i leccapiedi e i genitori la definiscono la "figlia perfetta".

Sara Masserini a Il collegio 6

Lo stile di Sara Masserini nella vita "reale"

Nonostante l'aria da "maestrina", Sara Masserini nella vita "reale" è una ragazzina assolutamente "normale". A Il collegio 6 appare sempre rigorosa ed elegante in divisa ma fuori dal reality ha uno stile decisamente più trendy. Shorts di jeans, giacche di pelle, crop top che lasciano l'ombelico in mostra, anfibi, pantaloni skinny e cappotti cammello: la studentessa segue tutte le tendenze più gettonate di stagione, non perdendo occasione per documentare i suoi look sul profilo Instagram (sul quale al momento conta oltre 22mila followers).

Sara Masserini prima de Il collegio 6

La trasformazione di Sara Masserini prima e dopo Il collegio

Il dettaglio che la rende davvero differente dentro e fuori il Collegio? Il beauty look. Innanzitutto all'interno della scuola di Rai 2 porta sempre i capelli legati in uno chignon tiratissimo, mentre nella vita reale lascia la chioma sciolta e al naturale. Come se non bastasse, ha anche cambiato la mondatura degli occhiali per partecipare al docu-reality: se fino a qualche tempo fa sfoggiava delle maxi lenti tonde, ora ha preferito un modello in pieno stile anni '70 con una montatura doppia e vintage in osso marrone.