in foto: Salma Haeyk, Golden Globes 2020

Salma Hayek, benché sia riconosciuta come un'icona di bellezza, non ha fatto dell'estetica un'ossessione: non si è imposta ideali da raggiungere a tutti i costi né ha ceduto a modelli di presunta perfezione. La sicurezza in se stessa fa sì che viva il rapporto con lo specchio e col tempo che passa in modo molto sereno: non ha paura a mostrare il suo corpo, che è sì quello di una donna di 54 anni in piena forma ma è soprattutto quello di una donna consapevole. Per questo così come affronta i red carpet con estrema classe ed eleganza, allo stesso modo nella sua quotidianità ama vedersi in chiave più naturale: e sui social non nasconde questo lato di sé. Online, dove tutto è omologazione e dove si sta degenerando da uso ad abuso di filtri e ritocchini, lei spicca proprio per la disinvoltura con cui non teme di far vedere la realtà dei fatti. Come qualunque donna della sua età anche lei ha i capelli bianchi e non li nasconde. E come qualunque donna negli anta anche il suo metabolismo è cambiato, rendendo difficoltosa la perdita di peso.

Salma Hayek non riesce a dimagrire

A volte le esigenze di copione rendono necessari veri e propri stravolgimenti. Un attore deve essere preparato a queste drastiche trasformazioni, che non sempre hanno a che vedere con un nuovo taglio di capelli o con un makeup elaborato. oA volte viene chiamata in causa proprio la salute, perché si tratta di diminuire o aumentare il proprio peso corporeo, anche di molti chili. Natalie Portman per Il Cigno Nero dovette perdere beh 10 chili, mentre Charlize Theron per The Monster ingrassò addirittura di 22. Si tratta di operazioni che vengono studiate con esperti in materia, che vengono effettuate sotto supervisione medica, ma che richiedono notevole sacrificio. Nel caso di Salma Hayek, lei ha dovuto prendere dei chili per il suo ruolo nel film The House of Gucci di Ridley Scott. Ma se ingrassare è stato relativamente facile, ora tornare al suo peso forma non lo è per niente.

in foto: Salma Hayek, Oscar 2020

Il peso delle aspettative

Dimagrire si sa, richiede sacrificio, costanza, impegno soprattutto quando si è più avanti con l'età. Il fisico si appesantisce, il metabolismo rallenta, bisogna fare i conti con una nuova gestione del cibo e dei pasti, per restare in forma. Anche Salma Hayek sta avendo difficoltà a dimagrire ed è un dimagrimento a cui aspira per poter tornare in salute. Ingrassare per esigenze di set ha fatto sì che arrivasse a un peso non ideale, ma ora che sta cercando di tornare nel suo peso forma si è resa conto di quanto sia difficile. A People ha ammesso: "Ci vuole un attimo a prendere chili, ma perderli richiede così tanto tempo e fatica". Lei vive serenamente il rapporto con lo specchio e con la sua età, ma è consapevole di quanto le donne siano costantemente sottoposte al giudizio altrui in merito alla loro forma fisica: "Quando invecchi, ci si aspetta che non invecchi" ha commentato.

Il segreto di bellezza dell'attrice

Salma Hayek ha detto che apprezza molto il suo corpo, soprattutto messo in relazione con la sua età, con il suo stile di vita, con lo stress a cui lo ha sottoposto: "Il mio corpo è stato incredibilmente generoso, non me la cavo troppo male. E attribuisco tutto questo alla meditazione". Il segreto dell'attrice, infatti, è dedicare costantemente un po' di tempo a questa attività, che pratica con costanza da quando aveva 30 anni e i primi dolori lombari la costringevano a letto di tanto in tanto. "Ti fa vivere il tuo corpo con una leggerezza davvero deliziosa e soddisfacente. Con la respirazione esplori il tuo corpo in un modo diverso e impari a non impazzire inseguendo le aspettative" ha spiegato. E considerando la sua serenità e il suo livello di pace interiore, ma anche il suo fisico che non ha nulla da invidiare a quello delle donne più giovani, sicuramente il metodo con lei ha funzionato.