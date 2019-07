in foto: da sinistra Alysi, Levi’s, Stradivarius, Wrangler

Nella maggior parte delle regioni italiane, il 6 luglio 2019 iniziano i saldi estivi. In Liguria e Sicilia le svendite di fine stagione sono partite già il 1° luglio, mentre in Basilicata il via ai saldi c'è stato il 2 luglio 2019 (consulta qui tutte le date di inizio saldi in Italia). Quando si avvicina il giorno in cui iniziano i saldi molto cominciano a domandarsi: cosa comprare durante i saldi estivi 2019? Su quali capi d'abbigliamento puntare? Quali sono i trend da seguire per essere alla moda spendendo cifre ridotte? Soprattutto, molti non amano scegliere durante i saldi abiti e accessori da indossare una sola stagione. Per evitare gli sprechi e dire addio agli acquisti d'impulso – che spesso ci spingono a comperare abiti che non indosseremo mai solo perché scontati del 50% – è possibile optare per capi d'abbigliamento evergreen che potranno essere indossati anche in futuro e anche in stagioni diverse dall'estate.

Tra i capi consigliati ci sono senza dubbio giacche jeans e trench leggeri, ovvero pezzi che non passano mai di moda e sono utilizzabili in diverse stagioni dell'anno, ma anche blazer e pantaloni palazzo, che sono dei veri e propri passepartout da indossare sia in ufficio che nel tempo libero e che con l'accostamento di accessori giusti possono essere usati per creare un look da sera. Che dire poi di capi come un abito monospalla o una gonna plissè? Si tratta di vestiti sempre eleganti e mai scontati, rappresentano dunque un buon investimento da fare durante i saldi di fine stagione. Possiamo anche osservare le passerelle dei grandi stilisti per prendere ispirazione e capire quali sono le tendenze di stagione da seguire per essere alla moda. In questo modo sarà possibile scegliere durante i saldi, che quest'anno dureranno fino alla metà di agosto, i capi e gli accessori giusti per essere trendy.

Il blazer

Ultimamente il blazer, e in generale le giacche che sembrano rubate dal guardaroba di lui, sono il capo must che ogni donna deve avere. Si tratta di un capo d'abbigliamento estremamente elegante e chic, molto versatile, da indossare sia in estate che in inverno, adatto a ogni tipo di fisico. Il blazer è perfetto sia di giorno che di sera: se indossato con shirt bianca, jeans e sneakers può dare un tocco in più ad un outfit casual, magari per l'ufficio o per un'aperitivo informale; se abbinato con abiti da sera, tacchi alti e clutch gioiello è perfetto per completare un outfit da sera estremamente elegante. Puntate su blazer e giacche maschili dalle linee oversize, magari con bottoni doppiopetto e rever tondi. Le varianti in rosa pastello o bianco sono perfette per l'estate, mentre quelle con fantasia gessata possono essere riutilizzate anche in autunno.

in foto: da sinistra Sportmax, Mango, Miu Miu

L'abito lingerie

Anche l'abito lingerie, in seta o in tessuto leggero e con profili in pizzo, ha spopolato sulle passerelle Primavera/Estate 2019. Si tratta di un abito sensuale ma non volgare. Nelle varianti in rosa cipria o con print fiorati è perfetto per le donne romantiche. Le linee morbide e scivolate lo rendono adatto a fisici differenti e anche questo è un modello evegreen da poter conservare e riutilizzare anche in stagioni più fredde se indossato con cardigan in lana e cappotti pesanti.

in foto: da sinistra Coach, Pull and bear, Stella McCartney

Il panta-ciclista

Questo modello di pantalone corto e aderente è stato il vero protagonista sulle passerelle dei grandi marchi della moda italiana e internazionale. Certo non è un capo semplice da indossare e da abbinare ma i saldi estivi forse sono l'occasione giusto per scegliere il ciclista giusto e seguire uno dei trend di stagione più cool. Il modello può essere abbinato con blazer over e morbide camicie maschili creando un particolare contrasto tra capi aderenti e capi extra large. Nel momento in cui non vorrete più indossare il panta-ciclista negli outfit di tutti i giorni potrete sempre riutilizzarlo per un look da palestra, per questo potrebbe essere un buon investimento da fare durante i saldi.

in foto: da sinistra Fendi, Mango, Blumarine

La giacca di jeans oversize

Il capo che non passa mai di moda? E' senza dubbio la giacca di jeans. Quest'estate il modello più cool è quello oversize, preferibilmente in bianco o in denim chiaro o sfumato, come i modelli visti da Alberta Ferretti e Marco De Vincenzo. La giacca in denim è un acquisto intelligente da fare durante i saldi di fine stagione, perché potrà essere indossata anche negli anni successivi e in stagioni differenti come primavera e autunno. Scegliete un modello essenziale e basic, senza troppi decori o altri dettagli vistosi, in questo modo non vi stancherete mai e potrete abbinare una giacca denim dal colore chiaro ad ogni tipo di look, creando un effetto boho chic se indossata con lunghi abiti floreali e sandali raso terra, più rock se abbinata a shorts e top.

in foto: da sinistra Alberta Ferretti, Levi’s, Marco De Vincenzo

La gonna ampia

Le gonne ampie, a palloncino o a campana, sono modelli estremamente ricercati ed eleganti. Sono un acquisto perfetto da fare durante i saldi perché possono essere indossate sia di giorno, magari con shirt e sneakers, o di sera con décolleté e top dal tessuto prezioso. La gonna a campana è perfetta per sottolineare il punto vita e nascondere i fianchi, scegliete modelli più corti se non siete altissime, poiché i modelli a tre quarti rischiano di spezzare la figura accorciandola.

in foto: da sinistra Arthur Arbesser, Equipment, Prada

I pantaloni palazzo

Ormai da diverse stagione la moda ha detto addio agli scomodissimi pantaloni skinny per dare il benvenuto a confortevoli modelli di pantaloni palazzo o comunque oversize. I pantaloni palazzo sono decisamente chic, possono essere indossati anche con tacchi a spillo per creare un look serale sofisticato ed elegante. Puntate su colori neutri come il bianco o il nero, da poter abbinare facilmente. A meno che non acquistiate pantaloni in lino questi modelli possono essere indossati anche in autunno.

da sinistra Elisabetta Franchi, Uterque, Salvatore Ferragamo

L'abito monospalla

E' elegante e originale, sensuale ma non volgare, l'abito monospalla dona al look da sera quel tocco in più. Si tratta di un vestito essenziale ma diverso dal solito, lo abbiamo visto sfilare sulle passerelle dei grandi nomi della moda, da Rochas, in total black, a Versace, in versione floral patchwork. Di questo abito esistono varianti più corte e aderenti o modelli più morbidi e lunghi. Scegliete la versione più adatta al vostro fisico, l'importante è che il corpetto abbia una sola spallina come prevede la tendenza.

in foto: da sinistra Rochas, Motivi, Versace

Il trench

Che dire del capospalla più elegante che ci sia? Il trench è senza dubbio il capo must da acquistare durante i saldi perché è il pezzo evergreen per eccellenza. Il trench non passa mai di moda. E' perfetto per ogni tipo di look e per ogni fisico, ideale per le mezze stagioni, dalla primavera all'autunno. Puntando su questo capo durante i saldi senza dubbio farete la scelta giusta. Si può indossare di sera o di giorno e rende ogni outfit ricercato e chic. Optate per versioni a fondo unico o con micro fantasie, preferite modelli dalle tonalità neutre come beige e cipria, osando con varianti dagli inserti in pelle o con ruche, come quelli visti sulle passerelle di Cedric Charlier e Stella McCartney.

in foto: da sinistra Tory Burch, Sportmax, Chedric Charlier

I pantaloni a vita alta

I pantaloni più cool per l'estate 2019 sono quelli a vita altissima, più larghi sui fianchi e stretti sulle caviglie. Li abbiamo visti sulle passerelle di Max Mara, in tessuto gessato, da Burberry con vita doppia e pinces, da Saint Laurent, in total white con bustier in vita. Questi modelli sono perfetti per sottolineare il punto vita, nascondere la pancetta e i fianchi, sono comodi e pratici, perfetti per un look da giorno e per outfit da sera se accostati con accessori lucenti e tacchi a spillo.

in foto: da sinistra Burberry, Max Mara, Saint Laurent

La gonna plissé

La gonna plissé, in seta o altro tessuto, è senza dubbio un evegreen su cui puntare durante i saldi di fine stagione. La si indossa in estate ma anche in inverno e rende ogni outfit elegante con un tocco bon ton. Da smorzare con chiodo in pelle e stivaletti se non amate i look romantici, da abbinare a sling back e ballerine per un outfit da lady. Sulle passerelle Primavera/Estate 2019 la gonna plissé l'abbiamo vista in versione grunge e strappata da Calvin Klein o in verde militare da Fendi.