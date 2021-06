Chiara Ferragni non è solo un'imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo, è anche una mamma amorevole e, come dimostra dalle Stories che condivide regolarmente sui social, usa ogni momento libero per stare con i figli. Nonostante gli impegni familiari, non ha mai rinunciato al lavoro, tanto da essere tornata in ufficio a soli 15 giorni dal parto della seconda figlia Vittoria. Quel è il suo segreto per non "impazzire"? Ha una tata che si prende cura dei piccoli, si chiama Rosalba ed è ormai parte integrante del clan Ferragnez anche se non usa i social e se non appare quasi mai nei video dei due influencer.

Quando è stata assunta tata Rosalba

Rosalba è la nanny di Chiara Ferragni, probabilmente è stata assunta poco dopo la nascita di Leone, visto che l'influencer l'ha presentata ufficialmente sui social nel 2018, definendola la tata "migliore di tutti i tempi". È a lei che affida regolarmente i suoi bambini quando è fuori casa per lavoro o quando si concede dei weekend romantici in compagnia del marito Fedez (come successo lo scorso fine settimana). Nonostante possano contare sul sostegno sia dei nonni materni che paterni, di solito i Ferragnez preferiscono lasciare i loro genitori "liberi", certi del fatto che la tata di fiducia si prenderà cura dei bambini in modo impeccabile e amorevole.

in foto: La prima foto di Chiara Ferragni e Rosalba

Rosalba si prende cura di Leone e Vittoria

A differenza di Chiara e Fedez, Rosalba non ama usare i social. Su Instagram è introvabile, su di lei non si sa praticamente nulla, a eccezione del fatto che Leone la ama alla follia, tanto da non aver esitato a posare in sua compagnia in occasione del compleanno. Le uniche foto che la riguardano sono state postate dalla Ferragni in persona, che è stata lieta di immortalarla in una versione dolcissima con il primogenito e con Baby Vittoria tra le braccia. Una delle scene più tenere degli ultimi tempi? Leone è corso ad abbracciare proprio Rosalba dopo aver ricevuto il diploma dell'asilo. Insomma, Chiara non è una mamma "wonder woman", è una donna assolutamente normale che non ha paura di ammettere di avere bisogno di un piccolo aiutino in casa.