Credevate che Rihanna avrebbe abbandonato la carriera da imprenditrice dopo aver detto addio al suo marchio di abbigliamento? Vi sbagliavate e non solo perché, al contrario della collezione di abiti (che non è mai realmente decollata), quella di lingerie Savage x Fenty continua ad andare a gonfie vele, tanto da valere ben 1 miliardo di dollari: la star è alle prese con un nuovo ed esclusivo progetto. Se, però, eravate certi del fatto che nei prossimi mesi sarebbe tornata a fare musica, rimarrete delusi: Rihanna ha rivolto ancora una volta le sue attenzioni al mondo beauty e presto lancerà una linea per capelli. Si chiamerà Fenty Hair e di sicuro farà impazzire tutte quelle che sognano di vantare una chioma fluente e setosa senza doversi rivolgere al parrucchiere.

Fenty Hair, i prodotti che faranno parte della linea

Rihanna continua a espandere il suo "impero" e, dopo la linea di make-up e quella di cosmetici, ha rivolto ancora una volta le attenzioni all'universo beauty. La star ha infatti presentato domanda per registrare il marchio Fenty Hair, che accompagnerà una esclusiva linea di prodotti per la cura dei capelli. Cosa comprenderà? Tutto il necessario per vantare una chioma da urlo, dallo shampoo al balsamo lisciante, fino ad arrivare alle tinture, ai glitter e ai trattamenti per avere dei ricci definiti e vaporosi. Al momento, però, Rihanna ha preferito non fare nessun annuncio ufficiale, visto che, essendo ancora in attesa di una conferma di registrazione del brand, non può indicare una precisa data di debutto della collezione.

in foto: Rihanna con i capelli lunghi e la frangia

Rihanna e la nuova vita da imprenditrice

Il machio di abbigliamento di Rihanna potrà pure essere stato "messo in pausa" ma non per questo la popstar ha detto addio alla sua carriera da imprenditrice, anzi, ha intenzione di ampliare sempre di più il suo business. Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage X Fenty sono i tre brand che attualmente portano il suo nome e che non sembrano perdere la loro popolarità nonostante il passare del tempo. Ora tra gli obiettivi di Rihanna c'è una nuova linea Hair che, a giudicare dal successo ottenuto dalle collezioni beauty e skin, di sicuro diventerà richiestissima fin dai primi mesi. Insomma, a quanto pare la cantante continua a dominare la scena imprenditoriale mondiale e non ha alcuna intenzione di fermarsi.