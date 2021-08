Rebel Wilson in completino sportivo: celebra la ritrovata forma fisica dopo aver perso 30 chili Rebel Wilson ha stravolto la sua vita da poco più di un anno: ha detto addio a tutto ciò che può essere definito “malsano” ed è riuscita a perdere 30 chili. Oggi non ha paura di immortalarsi in abiti sportivi, sfoggiando una forma fisica smagliante.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano Rebel Wilson in versione curvy in alcuni dei film più famosi degli ultimi tempi? Da poco più di un anno ha letteralmente stravolto la sua immagine, non esitando a mostrarsi in una versione irriconoscibile sui social. La diva ha deciso di rivoluzionare le sue abitudini quotidiane ed è riuscita a dimagrire in modo così drastico da sembrare quasi un'altra persona. Di recente sui social è tornata a documentare la sua trasformazione: si è scattata un selfie in abiti sportivi, mettendo in mostra la "nuova" silhouette da urlo che la contraddistingue.

Il selfie post-allenamento di Rebel Wilson

Non è la prima volta che Rebel Wilson mostra con fierezza la ritrovata forma fisica, lo aveva già fatto qualche tempo fa immortalandosi prima in costume e ciabatte griffate, poi in una sensuale tutina nera, ma ogni volta che si scatta un selfie in questa "nuova" versione lascia sempre tutti senza parole. Nelle ultime ore è successo ancora: l'attrice si è immortalata con indosso un completino sportivo total black, fasciando la silhouette snella e tonica con dei leggings a vita alta e un mini crop top. Il risultato? Confrontando lo scatto con le immagini del passato, si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un'altra persona.

Il selfie di Rebel Wilson in abiti sportivi

La drastica trasformazione dell'attrice

Quanti chili ha perso Rebel Wilson? Come lei stessa ha più volte dichiarato, è dimagrita 30 chili in circa un anno. Il percorso è stato non poco duro, basti pensare al fatto che il cambiamento l'ha costretta a rinunciare ad alcuni lavori, ma alla fine le ha permesso di raggiungere i risultati sperati, dando il via a una nuova fase "sana" dalla sua vita. Ad oggi la diva non potrebbe essere più orgogliosa della forma fisica ritrovata, anche se non dimentica "le origini". Di tanto in tanto, infatti, posta sui social degli scatti con i 30 chili in più, autodefinendosi "la me malsana".