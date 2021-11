Rebecca Parziale al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Rebecca Parziale è una delle studentesse de Il collegio 6, il docu-reality di Rai 2 in cui fin dal primo memento si è distinta per bellezza, definendosi come “La viziata”. Com’è fuori dal programma? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il collegio 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il collegio è il docu-reality di Rai 2 che catapulta un gruppo di ragazzini in una scuola del passato, facendoli vivere per qualche settimana tra restrizioni e divieti. Quest'anno il programma è arrivato alla sua sesta edizione, è ambientato nel 1977 e la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni. Tra i protagonisti più amati c'è una studentessa che sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer: si chiama Rebecca Parziale, ha 14 anni ma vanta già una bellezza mozzafiato e lei sessa nel video di presentazione si è definita "la viziata". Ama le collane di diamanti e i genitori non hanno esitato a dichiarare che mantenerla sarebbe più costoso di mantenere un’auto di lusso. In quanti hanno visto una sua foto fuori dal programma? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Chi è Rebecca Parziale

Rebecca Parziale ha 14 anni, viene da Genova ed è diventata famosa per essere una delle protagoniste de Il collegio 6. È una ragazza testarda, un po' permalosa, che ama stare al centro dell'attenzione e che si sente una vera e propria principessa. Sa di essere molto bella e di avere molti pretendenti ma sulla questione ha le idee chiare: i ragazzi devono disperarsi per lei e devono fare ciò che dice se realmente la vogliono. Al momento, però, non si sa se è fidanzata o meno, sui social non c'è nessun rifermento a un presunto fidanzato. Insomma, Rebecca ha un carattere forte e deciso e a Il collegio spera di incontrare qualcuno che riesca a tenerle testa.

Rebecca Parziale prima de Il collegio 6

Rebecca Parziale, la trasformazione dopo Il collegio

A Il collegio gli studenti sono costretti a indossare le divise fornite dalla produzione ma, una volta tornati alla "vita reale", ricominciano a sfoggiare gli abiti con cui si sentono più loro stessi. Rebecca Parziale non fa eccezione e su Rai 2 l'abbiamo sempre vista in giacca e camicia bianca e, come se non bastasse, è stata anche tra le studentesse costrette a tagliare i capelli in modo drastico. Se all'inizio del docu-realitu aveva la chioma extra long, oggi sfoggia un long bob liscio e con le sfumature bionde che le sta benissimo.

Rebecca Parziale oggi

Lo stile di Rebecca Parziale prima e dopo Il collegio

Qual è lo stile di Rebecca fuori dalla scuola di Rai 2? Come dimostrato dalle foto degli outfit condivise sul suo profilo Instagram indossa solo abiti trendy e cool. Abbandonate le divise de Il collegio, sfoggia mini dress aderenti, pantaloni skinny, shorts e crop top che lasciano gli addominali in mostra. Non usa mai i tacchi, le sneakers e gli anfibi sono le sue scarpe preferite. L'accessorio a cui non rinuncia mai? Un girocollo di cristalli capace di aggiungere un tocco scintillante a ogni look. Insomma, la studentessa genovese sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer: alla fine del docu-reality sogna una carriera da star?