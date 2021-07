Quanto guadagnano Harry e Meghan: il patrimonio personale e i contratti milionari della coppia Quando la coppia ha rinunciato allo status di membri senior della famiglia reale inglese, ha annunciato di voler lavorare per essere “economicamente indipendenti”. In effetti tra contratti con Netflix, documentari su Spotify, app e libri in uscita, Harry e Meghan si sono dati da fare. Già, ma quanto guadagnano? Proviamo a fare i conti.

Libri, podcast e documentari su Netflix: da quando hanno lasciato la royal family, Meghan e Harry non sono certo rimasti con le mani in mano. Hanno firmato insieme contratti milionari con i colossi dello streaming e si sono lanciati nell'editoria: Meghan Markle ha scritto un libro per bambini, The Bench, mentre il principe Harry ha appena annunciato un memoir esclusivo. Sin dall'annuncio della rinuncia al loro status di membri senior della famiglia, la coppia ha sempre dichiarato di voler lavorare per essere "economicamente indipendenti" dalla corona. Già, ma quanto guadagnano? La Bbc ha provato a fare i conti in tasca alla coppia, sommando il patrimonio personale dei due e i nuovi progetti lavorativi.

Il patrimonio personale di Harry e Meghan

Premessa: avere una cifra realistica del patrimonio attuale dei Sussex è pressoché impossibile. Molto di ciò che sappiamo si basa su informazioni fatte trapelare alla stampa, tra indiscrezioni e smentite. Però si può avere un'idea. Innanzitutto, quando la coppia ha rinunciato al proprio ruolo nella royal family (e quindi alle rendite che ne derivano) non era esattamente al verde. Entrambi potevano contare su ingenti patrimoni personali. Meghan Markle prima del matrimonio reale lavorava come attrice: il cachet per la serie Suits, spiega la Bbc, si aggirava sui 50mila dollari a puntata, l'equivalente di 40mila euro circa. Harry ha confermato durante l'intervista a Oprah Winfrey che poteva contare sull'eredità che ha ricevuto, insieme al fratello William, alla morte della madre Diana: oltre dieci milioni di euro.

Quanto guadagnano i Sussex

Nella nuova vita in California sono poi arrivate altre fonti di guadagno. La coppia non è stata pagata per l'intervista a Oprah, ma sicuramente è stata ampiamente remunerata da Netflix per il contratto quinquennale: rumors parlano di 150 milioni di dollari per una serie di documentari. C'è poi il contratto con Spotify per la produzione di podcast: la cifra dovrebbe essere più bassa, ma sempre stimata nell'ordine decine di milioni. Inoltre Harry sarà manager di BetterUp, una start-up pensata per il benessere psicologico, con il relativo stipendio tarato sullo standard della Silicon Valley. La ciliegina sulla torta è il libro in uscita che raccoglie le memorie del principe, che a giudicare dalle premesse dovrebbe essere esplosivo: si parla di un contratto da centinaia di migliaia di euro. Sappiamo però che i Sussex hanno ricevuto un sostanzioso aiutino dal principe Carlo: almeno 4 milioni di sterline per aiutare la coppia nel periodo di transizione. Ora però possono contare solo sulle loro forze: tra podcast e libri, almeno per ora, non sembra ci sia da preoccuparsi.