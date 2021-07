Quando finiscono i saldi estivi 2021: date e calendario regione per regione I saldi estivi 2021 volgono al termine, dopo settimane di sconti e promozioni utilissimi soprattutto per rinnovare il guardaroba in vista delle vacanze. Termineranno il 13 agosto nel Lazio e il 16 agosto in Liguria, poi via via nel resto delle regioni d’Italia. Ultime Basilicata e Valle d’Aosta addirittura il 30 settembre.

A cura di Giusy Dente

I saldi estivi 2021 si chiuderanno il 13 agosto in Lazio e poi via via nelle restanti regioni. Ultime Basilicata e Valle d'Aosta addirittura il 30 settembre. Come sempre sono l'occasione più ghiotta per passeggiare tra le vetrine e acquistare abbigliamento, accessori, articoli tech e molto altro ancora a prezzi più bassi del solito. Questi, in particolare, sono stati fondamentali per la ripresa dell'economia italiana, messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria, dalle chiusure forzate, dall'impossibilità di spostarsi. Le offerte e le promozioni sono state anche lo stimolo a tornare in negozio, a ricominciare a fare acquisti in un clima leggermente più sereno, ma comunque nel rispetto delle norme di sicurezza con cui abbiamo imparato a convivere. I saldi estivi 2021 iniziati lo scorso 3 luglio volgono al termine, dopo settimane ininterrotte di promozioni.

Saldi estivi 2021, quando finiscono: le date regione per regione

La Sicilia è stata la regione italiana che ha inaugurato i saldi estivi 2021: nell'isola si è scelto di cominciare l'1 luglio, molto prima rispetto al resto d'Italia. Infatti il calendario ha visto nella maggior parte dei casi il 3 luglio come data di avvio: Lazio, Calabria, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia. Solitamente la durata massima dei saldi è pari a 60 giorni, tranne in alcuni casi, come quello di Lazio e Sicilia, dove eccezionalmente si è scelto di farli durare di più, per sostenere gli esercizi commerciali in modo concreto.

Ecco il calendario dei saldi estivi 2021, con le date ufficiali di fine regione per regione:

Sicilia: mercoledì 15 settembre

Lazio: venerdì 13 agosto

Campania: martedì 31 agosto

Calabria: mercoledì 1 settembre

Lombardia: martedì 31 agosto

Piemonte: sabato 28 agosto

Liguria: lunedì 16 agosto

Veneto: martedì 31 agosto

Marche: mercoledì 1 settembre

Abruzzo: martedì 31 agosto

Emilia-Romagna: martedì 31 agosto

Umbria: martedì 31 agosto

Toscana: martedì 31 agosto

Valle d'Aosta: giovedì 30 settembre

Friuli-Venezia Giulia: giovedì 30 settembre

Sardegna: venerdì 3 settembre

Molise: martedì 31 agosto

Puglia: mercoledì 15 settembre

Basilicata: giovedì 30 settembre

Trentino-Alto Adige: i commercianti decidono liberamente quando effettuare i saldi

Saldi estivi 2021: non solo in negozio, ma anche online

La pandemia ha dato una rapidissima accelerata agli acquisti online: c'è stato un vero e proprio boom, data l'impossibilità di recarsi fisicamente in negozi, centri commerciali, profumerie. I saldi non riguardano soltanto i negozi ma anche gli ecommerce. Sui siti dei vari brand è possibile ugualmente approfittare delle offerte di stagione e valgono le stesse regole degli store fisici, anche per quanto riguarda le date. Dunque i saldi estivi 2021 termineranno negli stessi giorni in entrambi i casi, salvo vendite private indirizzate ai clienti più affezionati o a chi è in possesso di tessere fedeltà, che è sempre bene tenere d'occhio.