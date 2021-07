Pulizie a corte: in quanto tempo si sistema il letto della regina e come vanno disposti i cuscini L’ex governante della regina Elisabetta ha svelato come si svolgevano le pulizie nelle dimore reali. Barbara Allred è stata a capo dello staff per un decennio, fino al 2007: ogni cosa, a corte, viene eseguita con estremo rigore e precisione, senza lasciare nulla al caso. Neppure la disposizione dei cuscini!

A cura di Giusy Dente

Lavorare per la regina Elisabetta richiede senza dubbio standard molto elevati: bisogna essere impeccabili nello svolgere le proprie mansioni, la pressione è tanta così come le regole a cui attenersi. Elisabetta vanta intorno a sé uno staff nutrito: ci sono risorse specializzate per ogni aspetto della vita a corte. C’è chi la aiuta nella scelta degli abiti, chi si assicura che il cibo non sia avvelenato e ovviamente c’è chi si occupa di tenere puliti gli ambienti. Gli addetti alle pulizie sono coinvolti in tutte le dimore reali, a Sandringham così come a Buckingham Palace e Windsor. Il team è stato per anni guidato da Barbara Allred, una vera e propria esperta di faccende domestiche. È stata la governante capo per un decennio, fino al 2007.

Regole di pulizia nelle dimore reali

Dopo aver per 10 anni prestato servizio per la regina Elisabetta, oggi Barbara Allred tiene corsi presso The English Manner, un istituto di formazione specializzato in protocollo ed etichetta, che prepara maggiordomi e governanti per miliardari, celebrità e famiglie reali. Sicuramente l’esperienza maturata a corte deve averle insegnato moltissimo, su come organizzare le risorse e come tenere altissimo il livello delle prestazioni. A palazzo c’è bisogno di disciplina, rigore, preparazione, anche perché si ha a che fare con spazi giganteschi e monili di inestimabile valore. Basti pensare che solo Buckingham Palace conta più di 700 stanze, circa 1000 sono quelle del castello di Windsor. La regina ci tiene moltissimo alla pulizia e ha dei codici specifici che impone al suo staff.

Innanzitutto, è vietato usare l’aspirapolvere. Al Mail la Allred ha raccontato che la sovrana non è una fan di questo elettrodomestico e che preferisce le vecchie maniera: meglio una spazzata quotidiana fatta bene, così da non avere rumori molesti in orari improponibili. Per pulire gli oggetti, che si tratti di cornici o ornamenti, è sufficiente un panno inumidito e una spazzola con setole naturali. Discorso diverso in bagno: qui sui rubinetti e per rimuovere il calcare dai sanitari si usano sale e aceto distillato applicati con uno spazzolino e poi rimossi con ovatta. E i gioielli? Spille e collane sono ovviamente in diamanti, che pare rimangano intatti e sempre splendenti se puliti con una soluzione composta da gin e acqua! Vietata la candeggina che rovina le porcellane e mai spruzzare detersivi direttamente sul legno.

In camera da letto ci sono alcuni aspetti da non dimenticare: lo spazio tra comodini e letto dovrebbe essere identico, ogni lampada andrebbe posizionata simmetricamente e tutte le strisce dei cuscini dovrebbero andare nella stessa direzione. La Allred ha ammesso che impiegava ogni mattina 20 minuti per confezionare al meglio il letto di Elisabetta, con estrema precisione geometrica e cura del dettaglio: per i suoi standard un letto è davvero pronto quando è "così invitante che vuoi tuffartici dentro".