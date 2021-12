Prima della Scala, i look: Luca Argentero e Cristina Marino coppia glamour, Roberto Bolle impeccabile Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il foyer del Teatro Alla Scala torna a brillare con celebrità e abiti da sogno. Quest’anno meno stravaganze e più rigore.

A cura di Beatrice Manca

Luca Argentero e Cristina Marino, Roberto Bolle

La Prima della Scala è tornata in tutto il suo splendore: dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, il teatro milanese ha inaugurato la stagione lirica con la tradizionale serata di gala a cui partecipano rappresentanti della cultura, delle istituzioni e del mondo dello spettacolo, dal presidente Sergio Mattarella a Roberto Bolle, da Giorgio Armani alla modella Barbara Palvin fino a Alessandro Cattelan. Mentre andava in scena il Macbeth di Verdi, il foyer si è di nuovo riempito di celebrità e di abiti da sogno. Quest'anno meno stravaganza e più sobrietà, in linea con lo spirito dei tempi: domina il total black, con poche note di colore. L'accessorio irrinunciabile? La mascherina.

Cristina Marino e Luca Argentero, la coppia più glamour del teatro

Tra i vip più fotografati sicuramente ci sono Luca Argentero e Cristina Marino: i due attori si sono sposati a giugno nei boschi e sono più glamour e innamorati che mai. Entrambi elegantissimi in nero, hanno scelto look firmati Giorgio Armani, lo stesso stilista che aveva disegnato gli abiti del matrimonio. Cristina Marino ha scelto un look da vera diva: abito nero con scollatura profonda a forma di cuore ornato da pietre scintillanti sul bustier. Per completare il look ha scelto un collier di diamanti firmato Bvlgari, con anelli e bracciali coordinati.

Cristina Marino in Giorgio Armani

Luca Argentero ha puntato sul velluto nero: giacca due bottoni, camicia bianca e papillon, come impone l'etichetta.

Cristina Marino e Luca Argentero in Giorgio Armani alla Prima della Scala

Cosa hanno indossato gli ospiti vip alla Prima della Scala

Quest'anno il foyer della Scala aveva un protagonista assoluto: Giorgio Armani. Lo stilista non solo è socio sostenitore del teatro, ma ha curato le decorazioni floreali per la Prima. L'eleganza sobria della sua moda rispecchiava lo spirito della serata inaugurale e infatti sono moltissime le celebrità ad aver scelto le sue creazioni. Dall'attrice Greta Ferro, con un sinuoso abito con lo spacco, a Chiara Bazoli, compagna del sindaco Beppe Sala, che illumina il foyer con un abito blu notte scintillante. In Armani anche l'altra coppia glamour della serata: la modella Barbara Palvin, incantevole in rosa perla, e Dylan Sprouse.

Greta Ferro in Giorgio Armani Privé

Ovviamente era presente anche lo stilista in persona, con la mascherina chirurgica azzurra (che da oggi quindi non è più tabù nemmeno alle serate mondane). Tra i molti vip alla prima del Macbeth c'erano anche Cesare Cremonini e Diodato, Manuel Agnelli e la moglie Francesca Risi. Non poteva certo mancare poi l'étoile Roberto Bolle, di casa alla Scala: ogni anno vince la gara di eleganza e di classe, sul palco come nel foyer.

Roberto Bolle

Assente Ornella Vanoni, costretta a rinunciare per via di una caduta. Non solo attori o cantanti: era invitata anche Cristina Fogazzi, in arte l'Estetista Cinica, che ha fatto il suo ingresso nel tempio della lirica milanese insieme a colleghi e amici (tra cui Cathy LaTorre) avvolta in un abito blu elettrico con un vistoso orlo di piume, la sua nuova passione: ricordate l'abito rosa sfoggiato a Venezia?

Cristina Fogazzi

Con meno lustrini e gonnoni ottocenteschi rispetto agli scorsi anni, la Prima della Scala è tornata: il Covid non è definitivamente alle nostre spalle ma il ritorno a teatro segna il ritorno ufficiale della mondanità, della vita sociale e dello scintillio che tanto ci era mancato.