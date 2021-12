Orietta Berti più scintillante che mai: a The Voice Senior brilla ricoperta di stelle Orietta Berti ama i look scintillanti e le pailletts e lo sta confermando anche a The Voice Senior.

A cura di Giusy Dente

The Voice Senior al pubblico piace e gli ascolti lo confermano! Dopo l'ottima partenza della scorsa settimana, anche la seconda puntata è stata un successo. Il programma ha tenuto brillantemente testa al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, collezionando un totale di 3.568.000 telespettatori, pari ad uno share del 18,46%. Anche per questa edizione al timone c'è Antonella Clerici, mentre tra i giudici Orietta Berti ha sostituito Al Bano ed è andata ad aggiungersi a Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. La cantante non rinuncia ai suoi outfit scintillanti e paillettati, gli stessi che l'avevano resa assoluta icona di stile anche all'ultima edizione di Sanremo.

Orietta Berti illumina la scena

Come aveva fatto sul palco dell'Ariston, anche a The Voice Orietta Berti sta portando il meglio dei suoi look scintillanti. La cantante senza dubbio ama le paillettes, ama brillare. Già a Sanremo si era distinta anche in questo senso, con uno stile sorprendentemente giovanile, ma pur sempre elegante. Stupendo tutti, ha lasciato che a curare la sua immagine fosse GCDS, il brand più irriverente del momento, amatissimo anche da Achille Lauro. La versione Orietta 2.0 è piaciuta moltissimo, perché ha messo in luce il lato più intraprendente della cantante, che a 78 anni non rinuncia a mettersi in gioco, ad ironizzare su se stessa, a giocare anche col look.

Orietta Berti a Sanremo 2021

Per questo è così amata anche dalle nuove generazioni, a cui non si stanca mai di rivolgersi con spirito propositivo e naturale, con la personalità forte che l'ha sempre contraddistinta e che ai giovani piace. Non a caso, Orietta Berti si è lanciata anche nella sfida del tormentone estivo (vincendola), assieme ad Achille Lauro e Fedez. La copertina e il video di Mille l'hanno incoronata icona pop dell'estate.

Il look scintillante di Orietta Berti

Per la prima puntata di The Voice Orietta Berti aveva scelto un look scintillante e anche Antonella Clerici l'aveva seguita a ruota, con un look di paillettes firmato Enrico Coveri. Entrambe hanno proseguito su questa strada anche per la seconda puntata del talent show, con gli stessi outfit. Quello di Orietta Berti è decisamente festoso, perfetto per il periodo, con il Natale che si avvicina. La cantante non manca mai di strappare un sorriso con la sua allegria contagiosa, che passa anche attraverso quei look così sgargianti e scintillanti.