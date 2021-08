Noemi torna sul palco in total black: il suo corpetto gioiello è il capo da avere in autunno Noemi è stata invitata sul palco del palcoscenico dell’Arena di Verona da Carl Brave (attualmente alle prese con il suo Coraggio Live Tour 2021. Per l’occasione ha sfoggiato un elegante look total black con un corpetto gioiello che di sicuro diventerà il must-have dell’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ripartiti i concerti dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia, tra gli artisti che hanno dato il via al tour c'è Carl Brave con il suo Coraggio Live. Durante la seconda tappa tenutasi nella splendida Arena di Verona ha voluto al suo fianco Noemi, con la quale si è esibito sulle note di Makumba, il tormentone dell'estate 2021 che i due hanno realizzato insieme. Per l'occasione la cantante ha dato il meglio di lei in fatto di look, esaltando al massimo la silhouette da urlo che la contraddistingue da quando è dimagrita in modo drastico. Il corpetto gioiello sfoggiato sul palco diventerà il must-have dell'autunno?

Il look di Noemi per l'esibizione all'Arena di Verona

Il nero è il colore simbolo dell'eleganza e per una location d'eccezione come l'Arena di Verona Noemi non poteva che puntare tutto sul total black. Si è presentata sul palco al fianco di Carl Brave in una versione glamour e bon-ton: ha infatti indossato dei pantaloni a sigaretta a vita alta, aderenti e alla caviglia, abbinandoli a un bustier gioiello firmato Amen. Si tratta di un accessorio strapless di raso, con delle decorazioni silver scintillanti sulle coppe del reggiseno e la parte posteriore in tulle trasparente (sul sito ufficiale del brand viene venduto a 320 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo a prezzo scontato). La cantante non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e agli iconici capelli rosso fuoco lasciati sciolti e lisci.

Il top gioiello di Amen

Noemi in forma smagliante sul palco

Al di là del look trendy sfoggiato, il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico è stata l'incredibile forma fisica di Noemi. È ormai più di un anno che è dimagrita in modo drastico, in pieno lockdown ha infatti condiviso le sue prime foto con una 15ina di chili in meno, ma ancora oggi fa un certo effetto vederla in questa nuova versione. Come lei stessa ha dichiarato, non ha perso peso per adeguarsi agli stereotipi di bellezza comunemente accettati, lo ha fatto per se stessa e il risultato è evidente: Noemi non potrebbe essere più raggiante e, al di là della silhouette mozzafiato, ha anche il sorriso perennemente stampato sulle labbra.