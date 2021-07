Noemi senza trucco: la foto della cantante in versione acqua e sapone Noemi è una delle grandi protagoniste dell’estate 2021 con il suo duetto con Carl Brave intitolato Makumba. Sul palco siamo sempre stati abituati a vederla impeccabile e glamour ma com’è “al naturale”? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, non avendo paura di immortalarsi in versione acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2021, insieme a Carl Brave ha lanciato uno dei tormentoni di stagione, si intitolo Makumba e sta già scalando le classifiche del nostro paese. Complice il successo della hit, la cantante sta calcando i palcoscenici più ambiti e in tutte le occasioni non rinuncia allo stile, spaziando tra tubini aderenti e crop top che mettono in risalto l'incredibile forma fisica. Nell'ultimo anno la cantante è dimagrita in modo drastico grazie a degli allenamenti tabata e oggi non potrebbe sentirsi più soddisfatta: ha ritrovato finalmente se stessa e lo si evince dl sorriso raggiante che ha stampato sulle labbra. Avete mai visto, però, una sua foto al naturale?

Noemi, bellissima anche senza make-up

Ci ha pensato Noemi stessa a soddisfare la curiosità dei fan più incalliti, non avendo paura di immortalarsi in versione acqua e sapone in alcune Stories postate su Instagram. Per annunciare nuove date del tour ha realizzato un video selfie in versione casalinga con indosso una semplice t-shirt bianca, i capelli leggermente spettinati e il viso libero dal make-up. Si è servita di un filtro con un originale cerotto di Hello Kitty sul naso ma per il resto è rimasta naturale al 100%. Nonostante non porti eye-liner, blush, rossetto e mascara, la cantante è sempre bellissima.

La trasformazione di Noemi

L'ultimo anno è stato molto emozionante per Noemi e non solo perché ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Glicine: ha approfittato del lungo lockdown per dare una svolta alla sua immagine. Si è allenata duramente per mesi e alla fine ha raccolto i frutti delle fatiche, apparendo radicalmente trasformata sui social. Ha perso circa 15 chili con il metodo Tabata e la differenza rispetto al passato è evidente, basta confrontare una foto di ieri e oggi. Al di là dell'estetica, la cantante ha rivoluzionato anche lo stile, lasciando emergere il suo animo trendy e iper femminile. Presto seguirà la moda dei no-make up look anche durante le apparizioni pubbliche?