La vita di Noemi è cambiata in modo drastico nell'ultimo anno: durante il lockdown la cantante ha seguito un allenamento super intenso di tabata ed è riuscita a perdere moltissimi chili, apparendo decisamente trasformata sui social. Il dimagrimento l'ha resa una persona nuova, una donna sicura di sé, e a dimostrarlo è anche la rivoluzione di stile di cui è diventata protagonista. Ha infatti detto addio ai maxi dress e ai capi over per dare maggiore spazio a sinuosi tubini e a crop top che lasciano l'ombelico in mostra. Il look con cui ha dato inizio all'estate 2021? È super trendy e con un dettaglio davvero provocante.

Il look per l'estate di Noemi

Noemi sta per dare il via al tour estivo dopo oltre un anno di pandemia e ne ha approfittato per sfoggiare un look perfetto per l'estate. Al motto di "Piedi nella sabbia, sorriso sulle labbra" ha condiviso una foto realizzata sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia, nella quale appare raggiante e felice. Cosa indossa? Un abito cut-out, un modello arancione con la gonna longuette, le spalline sottili e all'altezza del fianco un drappeggio e un taglio che lascia la pelle nuda. Complice il sole che le illumina la chioma, i capelli (di solito rosso fuoco) sembrano essere perfettamente coordinati al look. Si sarà trattato di un caso o di qualcosa di voluto? L'unica cosa certa è che la cantante è prontissima per lanciarsi a capofitto in questa nuova esperienza.

in foto: Noemi con l’abito cut–out

A chi stanno bene i vestiti cut-out

Credevate che i vestiti cut-out stessero bene solo a chi vanta una silhouette impeccabile? Vi sbagliate, la verità è che sono estremamente versatili, a patto che si scelga il modello che fa al caso proprio. Bisogna infatti puntare su dei tagli capaci di esaltare i punti forti del proprio corpo: chi, ad esempio, ha un décolleté generoso può optare per un effetto vedo non vedo sul seno, chi ha un fisico a clessidra può lasciare nudi i fianchi, chi preferisce non osare troppo farebbe bene a mettere in mostra la schiena. Insomma, per seguire il trend in modo impeccabile è necessario "assecondare" la propria fisicità. In quante non potranno fare a meno di questi abiti iper sensuali durante l'estate 2021?