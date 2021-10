Monica Bellucci bionda come Anita Ekberg: la trasformazione dell’attrice sul set Chi non ricorda la celebre scena della Dolce Vita di Fellini, con Anita Ekberg che fa il bagno nella Fontana di Trevi? Oggi è Monica Bellucci a interpretare i panni della diva svedese: l’attrice si è “trasformata” per esigenze di copione, lasciando i fan a bocca aperta di fronte ai suoi inediti boccoli biondi.

A cura di Beatrice Manca

Monica Bellucci in un servizio per Cartier e sul set di un nuovo film, foto da Instagram

Capelli biondissimi, abito bustier da diva anni Cinquanta e pelliccia: Monica Bellucci ha stupito i fan così, con uno scatto su Instagram in cui appare irriconoscibile con i capelli chiari. Una vera e propria novità per l'attrice di Città di Castello, famosa per la folta chioma di capelli scuri che condivide con la figlia Deva Cassel, promettente modella. La foto infatti nasconde un trucco: la chioma bionda è un'esigenza di copione, forse una parrucca. L'attrice si è trasformata per calarsi nei panni di una leggenda del cinema, Anita Ekberg: Monica Bellucci interpreterà l'attrice svedese nel film The Girl in the Fountain, diretto da Antongiulio Panizzi.

Monica Bellucci interpreta Anita Ekberg

Monica Bellucci bionda come Anita Ekberg

La foto condivisa da Monica Bellucci, in cui l'attrice si guarda allo specchio aggiustandosi la pelliccia bianca, è una delle prime immagini del film The Girl in the Fountain, che verrà presentato al Torino Film Festival il prossimo 30 novembre. Non è la prima volta che vediamo l'attrice con i capelli biondi: aveva già cambiato look due anni fa sul set, mentre lavorava insieme al regista Kaouther Ben Hania. Monica Bellucci è una vera e propria trasformista: solo un mese fa l'avevamo vista nei panni di Maria Callas, la "divina" cantante lirica, con i capelli nerissimi e tirati indietro nello spettacolo teatrale di Tom Volf. Ora la ritroviamo biondissima, nei panni dell'attrice svedese famosa per il ruolo di Sylvia nel film La Dolce Vita di Federico Fellini. Chi non ricorda il suo celebre "bagno" a Fontana di Trevi, quando chiama Marcello Mastroianni? Quel "Marcello, come here" l'ha resa immortale nella storia del cinema, ma nella vita reale ha dovuto pagare il prezzo del successo. Anita Ekberg è morta diversi anni fa e ora un nuovo film riflette sulla sua esistenza: chi, meglio di una diva di oggi, può interpretare un'altra grande diva?