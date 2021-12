Moda e beauty ispirati al Very Peri, il colore dell’anno 2022 secondo Pantone Il colore dell’anno 2022 eletto da Pantone è il Very Peri, un viola che miscela le sfumature del blu pervinca a quelle più calde e magnetiche del rosso e del viola.

A cura di Federica Ambrogio

Anche quest'anno Pantone ha decretato il colore dell'anno: per il 2022 la sfumatura più in voga sarà il Very Peri, una particolare tonalità di blu pervincaD che miscela le sfumature del blu a quelle del viola e del rosso. Un colore che mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa. “Pantone Color of the Year riflette quanto sta accadendo nella nostra cultura globale, esprimendo ciò che le persone stanno cercando in un colore che sperano sia la risposta", ha dichiarato Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute. Un colore carico di positività che sarà anche il protagonista di moda e beauty.

Very Peri, il colore dell'anno 2022

Per la prima volta il colore dell'anno 2022 è un colore del tutto nuovo, creato dal team Pantone: "Creando un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma colore educativo Pantone Color of the Year, riflettiamo l'innovazione e la trasformazione globale in atto. Mentre la società continua a riconoscere il colore come forma fondamentale di comunicazione e modo di esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di coinvolgimento e connessione, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.” ha rivelato Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute. Dopo un'estate con il lilla in primo piano, il colore più cool del 2022 sarà quindi un viola dal sottotono caldo, avvolgente e magnetico.

Il colore dell'anno nel make up

Un colore vibrante e intenso, perfetto per mettere in risalto sia gli occhi chiari come le iridi verdi e azzurre che per rendere magnetici gli occhi più scuri. Le sfumature del viola sono perfette per esaltare lo sguardo, ma anche per creare una manicure dai colori vivaci e accesi. La matita occhi Crushliner di Yves Saint Laurent nella colorazione Violet Inspirant sarà perfetta per incorniciare lo sguardo e per creare linee geometriche e definite, proprio come se fosse un eyeliner. Chi ama i make up più più estrosi ed elaborati potrà invece sbizzarrirsi con la palette Hypnôse di Lancôme nella colorazione Reflets d'Amethyste. Tra gli smalti è da provare il Nail Lacquer di OPI, nella colorazione Tokyo.

Il colore dell'anno nella moda

Il colore Very Peri è perfetto da sfoggiare anche nell'abbigliamento: se il viola è già un colore must have per l'inverno 2021 questa particolare sfumatura accompagnerà i look più trendy del prossimo anno. L'abbinamento perfetto per un look in tinta con il colore dell'anno sarà con le sfumature del nero e del grigio o del bianco, ma per chi vuole osare sarà meraviglioso l'accostamento anche con i colori più accesi e vivaci come il rosa e il verde. Per chi vuole un accessorio con il colore dell'anno sarà perfetta ad esempio la borsa Le Chiquito di Jacquemus, da abbinare ad esempio alla décolleté metalizzata proposta da Tom Ford. Via libera poi a maglioncini, pullover e blazer, bellissimi anche da abbinare al denim per un look casual.