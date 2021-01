Miriam Leone non smette mai di sorprendere i fan e, sebbene sui social non sia eccessivamente attiva, sa bene come attirare le loro attenzioni. Ha più volte dimostrato di essere un'attrice dall'immenso talento oltre che un'indiscussa icona di bellezza e ora ha dato prova di essere diventata anche una vera e propria icona fashion. Ha portato a termine le riprese di "Marilyn ha gli occhi neri", ovvero il film di Simone Godano che la vedrà protagonista al fianco di Stefano Accorsi, e non ha potuto fare a meno di seguire l'hair trend del momento, così da apparire super glamour sul grande schermo. Certo, con ogni probabilità si è trattato solo di un'esigenza di copione, ma tanto è bastato per scatenare le appassionate di moda, che hanno trovato la nuova acconciatura più cool che mai.

Miriam Leone segue il trend della micro frangia

L'hair trend più gettonato dell'inverno 2021? Quello della micro frangia e Miriam Leone è solo una delle tante ad averlo seguito. Aveva rivelato di aver cambiato look già qualche settimana fa, per la precisione quando aveva condiviso una foto "rubata" dal set", ma solo ora si è mostrata meglio in questa nuova versione.

in foto: Miriam Leone con la frangetta mini

L'attrice è rimasta fedele al suo rosso naturale ma ha aggiunto questo dettaglio sbarazzino ispirato alla protagonista de "La regina degli scacchi". La frangia le copre appena la fronte, va portata extra liscia ed è in assoluto il must-have di stagione quando si parla di capelli.

La trasformazione per il nuovo film

Tutti coloro che amano il look "tradizionale" di Miriam, ovvero con i capelli lunghi, rossi e con la fila laterale, saranno lieti di sapere che la nuova micro frangia è legata a precise esigenze di scena.

in foto: Miriam Leone al naturale

spiegarlo è stata lei stessa in un post condiviso sui social, nel quale, al fianco di una foto con la chioma bagnata avvolta in un asciugamano, ha scritto: "Trasformismo: lei è Clara, cioè io che interpreto Clara, cioè questo personaggio è la protagonista del film ‘Marilyn ha gli occhi neri' che abbiamo appena finito di girare. Potete già rendervi conto del personaggio, ho fatto un lavoro di super trasformazione per calarmi nei panni di Clara e non vedo l’ora lo vediate anche voi". Insomma, il cambiamento non è assolutamente definitivo, probabilmente Miriam si è limitata a indossare una parrucca, anche perché lo scorso Capodanno (quando le riprese del film erano già finite) non aveva la frangia. Quand'è che si lascerà ammirare di nuovo con i suoi capelli "al naturale"?