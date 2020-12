Miriam Leone non è solo un'attrice talentuosa e di successo, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, negli ultimi mesi è tornata sul set, lo ha fatto per diventare la protagonista di "Marilyn ha gli occhi neri", il nuovo film di Simone Godano nel quale ha recitato al fianco di Stefano Accorsi. Quale migliore occasione di questa per stravolgere il suo look, apparendo in una versione decisamente inedita? Sebbene sia rimasta fedele ai capelli rossi che la contraddistinguono fin dai tempi di Miss Italia, ha aggiunto un piccolo dettaglio destinato a diventare un must-have degli hair look per l'inverno.

La nuova acconciatura di Miriam Leone

L'inverno 2021 sarà la stagione della frangetta mini dallo stile fresco e sbarazzino. Dopo aver spopolato grazie alla protagonista de "La regina degli scacchi" ed essere stata sfoggiata anche da Arisa in abbinamento al nuovo caschetto, ora anche Miriam Leone sembra non poterne fare a meno. L'attrice catanese ha stravolto la sua immagine per il film "Marylin ha gli occhi neri" e, sebbene probabilmente lo abbia fatto solo per esigenze di copione, ha dimostrato di essere meravigliosa in ogni versione. In uno scatto "rubato" dal set si è lasciata immortalare con indosso un esuberante abito rosso, degli orecchini pendenti tempestati di cristalli, le sopracciglia marcate e una acconciatura inedita. I capelli sono sempre rossi, per la precisione sui toni del mogano, ma sulla fronte è comparsa la micro frangia, ovvero il must-have di stagione in fatto di hair look.

A chi sta bene la mini frangia?

A chi sta bene la micro frangia? A chi ha un viso regolare o leggermente allungato, anche se per portarla è sempre necessaria una forte dose di sicurezza in se stesse, visto che si tratta di un dettaglio che aggiunge un tocco ribelle ed eccentrico. Cosa fare se si ha troppa paura di rimanere deluse dal taglio drastico? È possibile optare per delle soluzioni "alternative", ovvero delle frange applicabili da utilizzare ogni volta che si vuole cambiare look in modo temporaneo. Basta capire qual è il punto in cui applicare le mollettine per ottenere risultati impeccabili e decisamente desiderabili.