Miriam Leone in bianco prima del matrimonio: si prepara alle nozze con abito sottoveste e raccolto Miriam Leone sta per sposare il fidanzato Paolo Carrullo, tra qualche ora verranno celebrate le nozze a Scicli, in Sicilia, anche se probabilmente saranno blindatissime. Nonostante ciò, è stata diffusa sui social una foto dei preparativi, nella quale l’attrice appare bellissima in bianco con abito sottoveste e capelli raccolti.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi per Miriam Leone è un grande giorno: si sposa con il fidanzato Paolo Carrullo, l'imprenditore e musicista con il quale ha una storia d'amore da circa due anni. La cerimonia si terrà al Santuario di Santa Maria la Nova a Scicli, in Sicilia, mentre i festeggiamenti continueranno al Castello di donnafugata. Era da giorni che sul web circolava la notizia e, sebbene dai diretti interessati non sia mai arrivata una conferma ufficiale, qualche ora fa sui social è comparsa una foto che non lascia spazio a dubbi. L'attrice ha dato il via ai preparativi delle nozze e non potrebbe essere più bella: ecco cosa ha indossato per la sessione di trucco che precede il fatidico sì.

La foto di Miriam Leone a poche ore dal matrimonio

Mancano poche ore al matrimonio di Miriam Leone e, sebbene l'attrice ci tenga a preservare la sua privacy (basti pensare al fatto che non ha mai accennato alle nozze sul suo profilo), sui social è comparsa una foto dei preparativi. A condividerla è stata la sua stylist Claudia Scutti, che probabilmente la sta seguendo durante la sessione di "trucco e parrucco", così da curare in modo impeccabile ogni dettaglio del look bridal. Nello scatto le due sono entrambe vestite di bianco e posano fianco a fianco sullo sfondo di un panorama siciliano che si intravede dalla finestra. Nella didascalia c'è scritto semplicemente: "18.09.21 Scicli h. 10.30".

Miriam Leone rispetta la tradizione dell'abito bianco

Cosa indossa la sposa? Ha rispettato la tradizione puntando sul total white, per la precisione ha sfoggiato un sinuoso e romantico abito sottoveste in seta, un modello con le spalline sottili che le scivola sulla silhouette. Per completare il tutto ha deciso di tenere i capelli legati in un raccolto, mettendo così in risalto i lineamenti del viso. Sebbene non si tratti dell'abito da sposa vero e proprio, ci si può lanciare in qualche previsione. Probabilmente Miriam Leone indosserà un vestito bianco sensuale ma allo stesso tempo principesco, qualcosa che di certo riuscirà a rendere omaggio alla sua bellezza magnetica. Sarà lei stessa a condividere qualche foto delle nozze?