Miley Cyrus come Tina Turner: cambia look e sfoggia i capelli super voluminosi anni ’80 Vi ricordate le chiome esagerate degli anni Ottanta, scolpite a suon di permanenti e lacca per capelli? Potrebbero non essere morte per sempre: Miley Cyrus nel suo ultimo tour ha sfoggiato una chioma a tutto volume che ha fatto impazzire i fan. Dopo aver rilanciato il mullet, ecco la nuova trasformazione della cantante.

A cura di Beatrice Manca

Miley Cyrus è la regina del trasformismo: negli anni ha cambiato moltissime volte look, specialmente quando si tratta di capelli. Dopo essere definitivamente passata dal castano al biondo, ha riportato in auge il mullet, il taglio super scalato degli anni Ottanta. Per il suo ultimo tour ha deciso di cambiare ancora e soprattutto di alzare il volume: non parliamo della musica, ma della chioma. Su Instagram ha mostrato un look con i capelli mossi e voluminosi, a metà tra Blondie e Tina Turner, e uno smokey eyes intenso sugli occhi. Tornerà di moda il volume da permanente?

Miley Cyrus con i capelli super voluminosi

Il taglio anni Ottanta di Miley Cyrus

Miley Cyrus è in tour e sul palco dà il meglio di sé quanto a look originali e sopra le righe. L'ultima tappa è stato il Texas, dove ha duettato con Megan Thee Stallion davanti a una folla in visibilio. Su Instagram ha condiviso alcuni scatti del nuovo look dal sapore funky: pantaloni neri aderenti con top coordinato, entrambi arricchiti da frange e perline colorate. Ai piedi delle mules verdi con kitten heels. Ma la cosa di cui Miley va più orgogliosa sono i capelli cotonati: "In Texas tutto è più grande, perfino i miei capelli", ha scritto nella caption.

Miley Cyrus con i capelli anni 80

Nell'epoca d'oro della permanente l'ex stellina di Disney Channel non era nemmeno nata: eppure Miley sembra avere una predilezione per le acconciature in stile anni '80. Anche nei look scelti per il tour si è lasciata ispirare dal disco glam, fatto di camicie satinate, occhiali dalle lenti colorate e tanti, tantissimi strass. I suoi tagli di capelli, curati dall'hair stylist Cervando Maldonado seguono questo mood: prima i mini bun, poi il pixie cut cortissimo, infine il mullet fatto in casa dalla mamma durante la quarantena. I fan sembrano apprezzare (almeno i più giovani): chi invece ha vissuto quel periodo la paragona a Dolly Parton o a Tina Turner, o a una qualunque mamma negli anni Ottanta. Scommettiamo che Miley farà tornare di moda perfino la permanente?