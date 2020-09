Prosegue la Milano Fashion Week, che si sta svolgendo nel massimo rispetto delle norme di sicurezza che l'emergenza sanitaria da Covid-19 impone. La pandemia ha stravolto necessariamente la consueta programmazione: infatti si è puntato molto sulle potenzialità offerte dai social, inserendo in calendario eventi esclusivamente digital e fruibili online. Ma non mancano, ovviamente, appuntamenti "dal vivo", quelli che Chiara Ferragni ha ammesso di voler evitare per la prima volta nella sua carriera, proprio per evitare luoghi affollati. Etro è uno dei brand che ha scelto la modalità della sfilata live, per presentare la sua collezione Donna Primavera/Estate 2021.

Etro: la collezione Donna Primavera/Estate 2021

Sono le bellezze del patrimonio artistico-culturale italiano la fonte di ispirazione dalla quale Veronica Etro è partita per la realizzazione della nuova collezione Donna Primavera/Estate 2021. Nel terzo giorno della Milano Fashion Week il mondo ha potuto ammirare le creazioni della Maison, pensate per richiamare alla mente già dal primo colpo d’occhio la gioia dell’estate e il fiero spirito dell’italianità. Il viaggio di Etro si compie senza tradire la tradizione stilistica del brand, ma inserendo elementi nuovi. Ecco dunque il motivo paisley che ha fatto la fortuna del marchio, accostato però a stampe a righe e floreali, ma anche a nuove grafiche monocromatiche, prevalentemente a base bianca. Grandi protagonisti anche il giallo e il turchese. Nella sua sontuosità la collezione è moderna e ironica. I capi sono pensati immaginando una vacanza su una spiaggia in Riviera, con colori e motivi da cartolina. Bluse, T-shirt, bustini e crop top sono abbinati a bermuda, gonne con spacco e pantaloni morbidi. Fanno il loro ritorno i jeans a vita bassa e la camicia sbottonata annodata in vita. Il blazer dal taglio classico si alterna a capispalla dalle linee meno rigorose. Anche gli accessori confermano la tendenza anni Novanta, con i sandali infradito in corda, borse e cappelli di paglia, maxi occhiali da sole e cinturoni sempre presenti a impreziosire i look.

Da Gaia Gozzi ad Ashley Graham: le star alla sfilata

La conduttrice Fiammetta Cicogna, l'attore Paolo Stella, la modella Giorgia Gabriele (ex di Gianluca Vacchi) sono solo alcune delle celebrities che hanno preso parte all'evento. Messe momentaneamente da parte le rispettive vesti di ballerino e cantante di Amici, anche Gabriele Esposito e Gaia Gozzi erano nel parterre Vip: pantaloni a righe per lui, giaccone in lana check con frange per lei. Occhi puntati su Elisa Maino, la giovanissima star di TikTok che si sta facendo notare nel mondo della moda. Ha sfoggiato un abito lungo nei toni caldi del marrone e del beige. Ashley Graham ha invece portato in passerella l'orgoglio curvy sfilando con un elegante abito di seta blu: corpetto scollato, ampia gonna "effetto stropicciato" e cintura in vita.