Ogni donna desidera avere capelli in ordine e sempre perfetti e ama cambiare la propria acconciatura facendo una diversa messa in piega, tagliando o tingendo la chioma. I bigodini flessibili sono accessori utili per cambiare il proprio look, anche in casa, ogni volta che si vuole senza andare dal parrucchiere.

Una soluzione per lo styling dei capelli economica e pratica, alternativa all'arricciacapelli, pensata per avere onde morbide e naturali, senza danneggiare il capello con il calore.

Generalmente alla parola bigodino si associa una moda vintage con acconciature anni Cinquanta e Sessanta e uno stile retrò. Oggi i bigodini sono tornati in voga, ma, in una nuova veste: quella dei moderni bigodini flessibili, migliori rispetto ai classici rigidi perché più facili da utilizzare.

Esistono diversi tipi di bigodini flessibili, dalle diverse forme e misure, pensati per tutti i tipi di capelli, sia lunghi che corti. In commercio potete trovarne di differenti tipologie da quelli a cilindro a quelli a spirale, in versione singola o doppia, oppure quelli elastici in velcro. Oppure potete acquistare set assortiti con bigodini di diverse dimensioni: i grandi, per onde morbide e naturali, oppure quelli con diametro più stretto, per acconciature dai ricci definiti dall'effetto simile a quello della permanente.

Ecco quali sono i migliori bigodini flessibili del 2021 che è possibile acquistare anche su Amazon.

Perché acquistare i bigodini flessibili

Quando si parla di acconciature mosse e voluminose da realizzare in casa i bigodini flessibili sono la soluzione migliore, perché presentano innumerevoli vantaggi rispetto all'uso di ferri arricciacapelli o bigodini classici rigidi.

A differenza dei ferri per arricciare i capelli i bigodini non utilizzano le alte temperature per modellare i capelli e sono perciò un'ottima soluzione da usare a casa per avere capelli ondulati senza stressare o danneggiare la chioma con il calore. Quindi, rispetto ai classici strumenti di hairstyle come gli arricciapaelli, il loro uso non sfibra, disidrata e indebolisce il capello.

Inoltre non hanno bisogno di corrente per funzionare e non generano consumi, possono quindi essere usati sia a casa o portati in viaggio per avere un'acconciatura sempre impeccabile.

Confrontando poi i modelli flessibili con quelli rigidi, utilizzati prevalentemente in passato, ci sono diversi punti di forza come il non utilizzo di asciugacapelli o casco per ottenere buoni risultati. Ancora c'è una certa facilità di utilizzo: per fissare le ciocche, una volta avvolte attorno al bigodino, non c'è bisogno di forcine o spadini. Inoltre, essendo realizzati in materiali morbidi che non danno fastidio alla cute, possono essere utilizzati anche durante la notte.

Per concludere bisogna anche aggiungere che i bigodini flessibili sono anche facili da trovare. Potete acquistarli sia in negozi specializzati nella vendita di accessori per i capelli che negli store online, come Amazon, ad un prezzo molto conveniente. Il costo varierà in base al numero di bigodini, al materiale, alle dimensioni e anche al brand.

I 7 migliori bigodini flessibili

Se non vedete l'ora di avere una messa in piega perfetta con riccioli morbidi e onde voluminose non vi resta che scegliere il modello più giusto per voi.

Di seguito abbiamo individuato i 7 modelli di bigodini flessibili migliori per arricciare i capelli per aiutarvi a individuare la tipologia giusta per la vostra chioma.

1. Bigodini a cilindro in schiuma

Questo set proposto da Pesonlookin include 70 bigodini flessibili a forma di cilindro realizzati in schiuma leggera di alta qualità. La confezione include 7 diverse dimensioni (0,8 cm / 1 cm / 1,2 cm / 1,4 cm / 1,6 cm / 1,8 cm / 2 cm) adatta a tutti i tipi di capelli e a qualsiasi lunghezza della chioma. Possono essere utilizzati anche di notte.

2. Bigodini grandi flessibili

Questi bigodini flessibili grandi proposti da Schwabmarken hanno diametro e lunghezza maggiori per ottenere capelli voluminosi e onde morbidissime. Da utilizzare sia per capelli lunghi che corti, sono molto morbidi e realizzati in schiuma espansa flessibile, in modo da non tirare i capelli o far male al capo.

3. Bigodini morbidi da notte

Questi morbidi bigodini flessibili sono realizzati in schiuma Comfy e pensati da utilizzare come bigodini notturni per dormire mentre si fa la piega ai capelli. Ideali per qualsiasi tipo di capello hanno una lunghezza di 18,8 cm l'uno.

4. Bigodini piccoli elastici a spirale in velcro

Questo kit di Scobuty per capelli ondulati è caratterizzato da 18 bigodini flessibili, modello a spirale, e due ganci per lo styling.

Il set include bigodini piccoli morbidi in veltro e altri più grandi in modo da utilizzarli sia per chiome corte che capelli lunghi.

5. Bigodini a spirale flessibili per onde morbide

Questo set di Ymhpride include 40 bigodini flessibili a spirale in 2 colori e misure differenti in modo da assicurare il miglior risultato possibile con tutte le lunghezze di capelli. All'interno è contenuto un set di ganci per lo styling che agevola l'applicazione dei bigodini.

6. Bastoncini per bigodini flessibili in schiuma

Questa comoda borsetta di Pinkiou contiene bigodini flessibili morbidi a cilindro realizzati in schiuma leggera. Il kit include bastoncini morbidi in 7 misure differenti: 6 di ogni misura asta 7/8 ", 11/16", 5/8 ", 9/16", 1/2 ", 7/16", 3/8 ". Una confezione completa da usare per una piega fai da te perfetta e per rimodellare i capelli rendendoli mossi e voluminosi.

7. Set bigodini flessibili a spirale e elastici

Questo kit assortito di Ymhpride include sia bigodini a spirale, nella colorazione arancione, che i bigodini elastici in velcro, in rosa.

Inoltre il set comprende diversi tipi di lunghezze in modo da adattarsi facilmente a tutte le lunghezze e tagli di capelli. Sono realizzati in tessuto PET naturale che non danneggia i tuoi capelli.

Come scegliere i migliori bigodini flessibili

Per aiutarvi a individuare i migliori bigodini flessibili per la vostra chioma abbiamo individuato alcuni importanti fattori di scelta che vi aiuteranno ad acquistare il prodotto più indicato per voi.

Tipologie

Le tre diverse tipologie presenti sul mercato si distinguono principalmente per forma e tecnica di applicazione.

Quelli a cilindro sono sicuramente i più popolari. Sono dei bastoncini morbidi dalla forma cilindrica, attorno ai quali vanno arrotolate le ciocche. Possono presentare lunghezza e diametro variabile. Vanno fissati in modo molto semplice e senza utilizzare mollette o pinze: una volta avvolti i capelli ripiegate il bastoncino su se stesso per fissarlo.

Una tipologia più recente è quella dei bigodini elastici in velcro ancora più facili da applicare. Sono delle piccole strisce elastiche realizzate in velcro dalla forma elicoidale. A differenza degli altri modelli basterà infilare la ciocca all'interno della cavità del bigodino, il tutto è reso molto semplice grazie all'uso di una piccola asta rigida ad uncino che vi aiuterà ad afferrare i capelli e ad inserirli nel bigodino in modo delicato.

I bigodini a spirale flessibili, invece, presentano una struttura a spirale -che può essere doppia o singola. In caso di set assortiti potrete acquistare insieme entrambe le tipologie. Anche in questo caso la chiusura è semplicissima: basterà arrotolarlo a cerchio su stesso per richiuderlo e fissarlo.

Misure

Uno degli elementi più importanti da valutare sono le dimensioni del bigodino, cioè la lunghezza e ancor di più il diametro, dal quale dipende il tipo di riccio che otterrete.

La lunghezza dei bigodini va scelta in base alla lunghezza dei capelli su cui dovrete applicarli. Per capelli corti è meglio prediligere quelli più stretti, per una chioma più lunga scegliete, invece, i bigodini flessibili grandi per un effetto ondulato molto naturale oppure i modelli più corti per avere ricci più stretti.

Il diametro, come già accennato, è l'elemento più importante perché definisce il tipo di riccio. Bigodini dal diametro più ampio saranno dunque perfetti per avere una chioma più voluminosa e onde più morbide. Quelli con diametro piccolo, invece, sono l'ideale per avere riccioli ben definiti e stretti, per un risultato simili a quello della permanente.

Se non siete sicuri del tipo di riccio che desiderate o amate cambiare spesso look dando un nuovo stile ai vostri capelli scegliere i set assortiti, così da poter scegliere di volta in volta che messa in piega fare.

Materiali

I bigodini flessibili sono bastoncini realizzati con materiali morbidi come silicone, spugna e velcro.

I migliori sono quelli in spugna e in velcro perché, a differenza del silicone o della plastica, non tirano e spezzano i capelli. Quelli più apprezzati solo fatti di spugna, perfetti da utilizzare come bigodini notturni da tenere tutta la notte senza alcun fastidio.

I materiali oltre ad essere morbidi sui capelli, in modo da evitare che le ciocche possano impigliarsi, devono essere pensati anche per resistere al calore. Sebbene questi accessori non necessitino di phon o casco asciugacapelli, sono in molti ad avere problemi di cervicale e che hanno necessità di asciugare i capelli dopo aver applicato i bigodini. In questo caso accertatevi che sulla confezione del prodotto sia riportata l'indicazione "resistente al calore".

Come si usano i bigodini flessibili

Veniamo adesso all'applicazione dei bigodini e al tempo di posa necessario per ottenere i migliori ricci. L'effetto della piega dipenderà dal tempo dei ricci, dalla qualità dei capelli e anche dalla grandezza delle ciocche: meno capelli prenderete e migliore sarà il risultato.

Partiamo dal corretto utilizzo dei bigodini flessibili che è molto semplice e intuitivo.

Prima di tutto è bene sapere che vanno applicati a capello umido e appena lavato. Dopo lo shampoo perciò tamponate bene con un'asciugamano in modo da assorbire l'acqua in eccesso e lasciare la chioma umida.

Partendo dal centro della testa separate i i capelli e divideteli in ciocche. Iniziate ad arrotolare l'intera ciocca attorno al bigodino, partendo dalle punte fino ad arrivare alla radice, e fissate il bigodino in modo che resti ben saldo. Pian piano seguite il procedimento per tutte le ciocche e, una volta concluso, attendete circa 3 ore prima di sfilarli.

Mentre tenere i bigodini in posa, se volete, potete coprire il capo con un foulard o un panno morbido in modo da tenere i capelli al caldo e favorire l'asciugatura e la messa in piega.

Una volta tolti tutti i bigodini scegliete se lasciare il riccio ben definito oppure aprire i riccioli con le dita in modo da ottenere delle onde più voluminose e naturali. Se volete applicate una buona lacca per capelli per fissare la piega e renderla più duratura.

Quanto tenerli in posa per un riccio perfetto

Passiamo adesso alle tempistiche in modo da capire quanto tempo tenere i bigodini flessibili.

In media bisogna tenerli in posa per almeno tre ore dall'applicazione. Il numero di ore incide sul risultato finale ecco perché vi diamo anche qualche dritta su quanto tenerli per fare un buon styling in poco tempo e su come fare per mantenere la piega più a lungo.

Nel caso in cui voleste fare una messa in piega più veloce, perché non avete molto tempo a disposizione, seguite il seguente procedimento. Mettete in uno spruzzino acqua e qualche goccia di olio essenziale, vaporizzate la lozione a capello asciutto e inumidite la singola ciocca prima di applicare il bigodino. Attendete almeno 15 minuti prima di rimuoverli.

Se avete tempo a sufficienza e desiderate un risultato più definito e durevole mettete i bigodini a capello umido prima di andare a dormire. In questo modo i capelli avranno l'intera notte per fissare la piega al meglio e assicurarvi il miglior risultato possibile. In questo caso optate per bigodini notturni morbidi e flessibili, come quelli in spugna, che non vi daranno fastidio quando appoggiate la testa sul cuscino. Se avete problemi di cervicale asciugate tutti i capelli e applicate i bigodini quando la ciocca è ben calda, così facendo il capello si raffredderà man mano prendendo ugualmente la forma del riccio desiderata.