Un volumizzante labbra, detto anche lip plumper, è un prodotto che aiuta ad avere labbra carnose e rimpolpate in pochi istanti senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Il lip plumer, infatti, è molto apprezzato perché dona volume e un effetto filler naturale, ideale per le donne che vogliono valorizzare labbra sottili con il make-up.

L'efficacia di un prodotto di questo tipo è garantita, ma varia in base alla tipologia scelta e agli ingredienti. I volumizzanti labbra al veleno d'ape o al peperoncino, ad esempio, danno risultati immediati, mentre i rimpolpanti idratanti -bio o a base di collagene e acido ialuronico, hanno bisogno di alcune applicazioni prima di concedere risultati visibili.

Nella guida che segue troverete i migliori volumizzanti per le labbra attualmente disponibili in commercio e quelli più apprezzati per efficacia e composizione.

I 12 migliori volumizzanti labbra

In commercio esistono diverse tipologie di lip plumper: basti pensare a quelli in crema, ai siero rimpolpanti, a quelli stick, ai balsami e, infine, ai rossetti effetto plump, che definiscono il contorno e aumentano lo spessore delle labbra.

Nella seguente lista abbiamo inserito i 12 migliori lip plumeper, tenendo in considerazione quelli più apprezzati dagli utenti che li hanno acquistati online.

1. Natur Unique Lip Volume XXXL

Per labbra rimpolpate e carnose il miglior volumizzante labbra naturale è il NaturUnique Lip Volume XXXL con acido ialuronico e collagene.

Un trattamento naturale con Voulip per dar volume alle labbra facile da applicare grazie allo stick trasparente, realizzato con una formula innovativa che regala turgore, morbidezza e sensualità alla bocca.

Voulip è uno dei principi attivi contenuti nel lip plumper firmato Natur Unique che, insieme all'estratto di Portulaca Pilosa e di peptide bio-mimetico agisce stimolando la sintesi di acido ialuronico.

Testato da molte utenti che hanno scelto il prodotto per la sua efficacia: regala un miglioramento della texture delle labbra, definendone il contorno e aumentandone il volume visibilmente. Cera d'api e burro di Karitè invece assicurano un effetto idratante per una bocca vellutata e visibilmente più grande.

2. Domus Olea

Il siero eco-bio effetto lifting Domus Olea è il miglior volumizzante labbra bio, dermatologicamente testato per fornire la giusta idratazione, ridurre le rughe di labbra e del contorno e progressivamente dare volume e morbidezza.

La texture fluida e leggera e il comodo applicatore roll permette di stenderlo in modo omogeneo e il suo utilizzo costante, due o più volte al giorno, permette di elasticizzare la pelle e dare volume alle labbra.

La sua azione favorisce lo stimolo del microcircolo cutaneo e può dunque generare un lieve e temporaneo pizzicore.

Ottima la formula di questo volumizzante labbra fatto con ingredienti e principi attivi ad azione, nutriente, emolliente e antiossidante come bacche di Goji, olio extravergine di oliva, di ricino, miele, burro cacao e c'era d'api.

Gli estratti di peperoncino, mentolo, pepe nero e cannella generano un azione dermica caldo-freddo che favorisce la distensione della pelle e la tonicità delle labbra. Inoltre il mix di peptidi ad azione rimpolpante, acido ialuronico e collagene vegetale regalano un piacevolissimo effetto tensore istantaneo per labbra più turgide, piene e morbide.

3. Nyx Filler Instinct plumper

Il Filler Instinct Plumping Lip Polish di Nyx è il miglior lip gloss volumizzante, per labbra carnose e rimpolpate da usare sia da solo, come lucidalabbra, che sul rossetto.

Un gloss scintillante facilissimo da stendere grazie all'applicatore, ricco di emollienti che aumenta le labbra rendendole più carnose e gonfie. Se lo desiderate potrete anche usarlo come base prima di mettere il rossetto, basterà attendere qualche minuto per farlo assorbire e rimuovere il lip gloss in eccesso con un batuffolo di cotone.

Tra gli ingredienti utilizzati olio di Argan e mentolo per un effetto nutriente che tenga le labbra ben idratate.

4. SCOBUTY lip plumer

Il lip plumper Scobuty è un ottimo balsamo labbra volumizzante e idratante che aiuta a ridurre le rughe, nutrire e rimpolpare le labbra.

Si tratta di un lip care serum che aumenta il volume delle labbra e l'elasticità della pelle, un rimpolpante idratante e rimodellante che in pochi secondi migliora l'aspetto della labbra rendendole più luminose, delineate e voluminose.

La bocca apparirà più levigata e morbida, per una pelle liscia e davvero vellutata.

Da diverse recensioni degli utenti che hanno testato il prodotto, questo lip plumper pare riesca a far apparire le labbra più carnose in pochi secondi.

L'effetto sarà quasi immediato e l'applicazione darà un leggero pizzicore dopo averlo steso sulla bocca. In più il balsamo volumizzante labbra Scobuty può essere utilizzato prima di mettere il rossetto per rimpolpare le labbra e dare un effetto un immediato effetto filler.

5. Hollywood Lip Volumizer

Il lip volumizer Hollywood è un volumizzante labbra al veleno d'ape e peperoncino, arricchito con ginger e acido ialuronico.

Un leggero pizzicore stimola la circolazione sanguigna aumentando l'effetto di questo lip pumpler: labbra più turgide e volumizzate.

Un'azione botox naturale con il brevetto internazionale Maxi-Lip, dalla formula rimpolpante a base di veleno d'ape e ferormoni. Può essere utilizzato come lip gloss trasparente oppure usato sul rossetto o come base.

Tra gli ingredienti anche acido ialuronico e olio di Jojoba che nutre le labbra rendendole ancor più morbide, idratate e vellutate.

La tecnologia cosmetica impiegata e la continua ricerca scientifica LR Wonder Company assicurano la sicurezza degli ingredienti utilizzati e la loro efficacia.

6. Incarose Plumping Rich

Se amate avere un make-up sempre perfetto ma non volete rinunciare a labbra turgide e piene, non fatevi sfuggire l'IncaRose Più Volume Rich Lips.

Un rossetto volumizzante labbra dalla texture setosa che oltre a rendere le labbra più gonfie, riuscirà ad idratarle e a tenerle sempre morbide.

Si stende come un normalissimo rossetto, ma è molto più di questo. Infatti è arricchito con principio attivo Voulip, un complesso ultra idratante con peptidi ed estratto di Portulaca Pilosa che aumenta visibilmente il volume della bocca.

Questo rossetto per labbra voluminose è dermatologicamente testato e non contiene parabeni o pertulato.

La nuance proposta è Nude 01 ma sono disponibili altre 5 tonalità per soddisfare ogni tipo di gusto.

7. Barry M Cosmetics That' s Swell

Il Barry M Lip Gloss "That's Swell" è un plumping lip Gloss per uso quotidiano pensato per labbra più voluminose, piene e lisce.

Il lucidalabbra stimola il collagene naturale della pelle donando alla bocca un aspetto più tonico e voluminoso, lasciandola molto morbida e liscia.

Il prodotto va applicato due volte al giorno per dare i migliori risultati ed essere efficace.

Utilizzare due volte al giorno per ottenere i migliori risultati.

8. Filorga balsamo Nutri Filler

Il balsamo 3 in 1 Filorga è un balsamo volumizzante effetto filler con azione riparatrice per labbra danneggiate, le rimpolpa e leviga.

Il collagene peptidico leviga le labbra e ridefinisce i contorni, gli oli nutrienti e il burro di karitè le riparano, dando un aspetto liscio e pieno alla bocca.

Regala un colore naturale e una lucentezza rivitalizzante alle labbra.

9. Dior Lip Addict Maximizer

Il rimpolpante labbra Dior Lip Maximizer è l'iconico gloss di Dior, un vero e proprio must-have che non può mancare nel beauty case.

La formula utilizzata da Dior è pensata per assicurare volume e brillantezza, regalando un effetto labbra levigare, idratate e valorizzate. Contiene sfere di acido ialuronico con effetto rimpolpante per aumentare il volume delle labbra ed esaltarne la luminosità.

L'effetto 3D esalta la forma delle labbra esaltandone e definendone il contorno. Inoltre è disponibile in molteplici nuance per soddisfare tutte le esigenze.

10. PINPOXE

Il siero volumizzante Pinpoxe per un effetto labbra XL naturale grazie alla formula al collagene ed elastina regala labbra piene e brillanti.

La sua azione riempitiva permette di attenuare le rughe della bocca e definire il contorno labbra, per un effetto anti-età.

Il suo utilizzo assicura labbra più voluminose, spesse e morbide per un effetto filler istantaneo e durevole. Protegge e nutre le labbra e può essere applicato sia come lip gloss trasparente che come base trucco per un risultato pumpl. In questo caso potrete spalmarlo anche sopra al rossetto.

Si compone di ingredienti naturali e acido ialuronico capaci di idratare e protegge le labbra.

11. Lierac Hydragenist

Questo balsamo nutriente Lierac è un ottimo rimpolpante labbra ha una texture morbida e arricchita da oli vegetali per un effetto labbra rimpolpate immediato.

La sua formula combina acido ialuronico e burro di Karitè per un'azione nutriente ed un effetto gloss naturale che rende le labbra più turgide e piene.

Il suo utilizzo assicura labbra levigate e idratate a lungo, riparandole.

12. Collistar Twist Gloss

Texture cremosa e setosa per lo stick Twist Gloss di Collistar, molto simile ad un rossetto ma con effetto di trattamento rimpolpante e riparatore.

Riveste le labbra di un film molto leggero, lucido e intenso che penetra nella mucosa stimolando la formazione di una rete tridimensionale che nel tempo regala spessore alle labbra, aumentandone il volume.

La sua azione rimpolpante e rassodante è dovuta all'acido ialuronico e ad altri attivi emollienti che idratano le labbra, elasticizzandole: una bocca morbida e tonica.

Il gloss Collistar è privo di parabeni e fragranze, può essere modulato a piacere e la punta non ha bisogno di essere temperata.

Come scegliere il miglior volumizzante labbra

Il lip plumper migliore per voi va scelto in base al tipo di pelle che avete, al risultato desiderato e all'INCI. Di seguito abbiamo individuato alcuni importanti criteri di scelta che vi aiuteranno a scegliere il volumizzante più giusto per le vostre labbra.

Tipologia

Esistono differenti tipologie di volumizzanti labbra tra cui scegliere che variano in base al tipo di texture, alcuni sono veri e propri prodotti di make-up da utilizzare quotidianamente.

Rossetto volumizzante , disponibile in diverse tonalità, per labbra sensuali e rimpolpate. Potete utilizzarlo per truccare le labbra per una doppia azione: colorare la bocca e aumentarne il volume.

, disponibile in diverse tonalità, per labbra sensuali e rimpolpate. Potete utilizzarlo per truccare le labbra per una doppia azione: colorare la bocca e aumentarne il volume. Lip gloss effetto plump in gel , generalmente trasparente, dalla texture più spessa che oltre ad aumentare il volume delle labbra, le rende anche più luminose. I lucidalabbra volumizzanti trasparenti possono essere utilizzati da soli, come base trucco o dopo il rossetto. Potete però trovarne anche alcuni glitterali, che daranno maggiore luminosità, oppure quelli colorati.

, generalmente trasparente, dalla texture più spessa che oltre ad aumentare il volume delle labbra, le rende anche più luminose. I lucidalabbra volumizzanti trasparenti possono essere utilizzati da soli, come base trucco o dopo il rossetto. Potete però trovarne anche alcuni glitterali, che daranno maggiore luminosità, oppure quelli colorati. Siero rimpolpante : di norma i sieri riescono a dorare elasticità alle labbra, la rendono più liscia e tonica -riducendo anche le piccole rughette.

: di norma i sieri riescono a dorare elasticità alle labbra, la rendono più liscia e tonica -riducendo anche le piccole rughette. Balsamo o stick dalla texture più sottile dei lip gloss, creano un film sottile sulla bocca e si assorbono più rapidamente. Potete trovarli in balsamo, con tanto di applicatore, oppure in stick, in stile rossetto.

dalla texture più sottile dei lip gloss, creano un film sottile sulla bocca e si assorbono più rapidamente. Potete trovarli in balsamo, con tanto di applicatore, oppure in stick, in stile rossetto. La crema volumizzante per le labbra va applicata con le dita, o con l'ausilio di un applicatore, va stesa per qualche secondo in modo da favorirne l'assorbimento. Sono piuttosto rare, rispetto alle altre tipologie, proprio perché meno pratiche da applicare.

Ingredienti

L'aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie un volumizzante labbra sono proprio gli ingredienti. Ogni formula contiene diversi principi attivi e, in base alla tipologia, possono avere un'azione urticante, che stimola la circolazione, oppure un effetto idratante, che favorisce la produzione naturale di acido ialuronico e collagene.

In base alla loro formulazione possono sia aumentare il volume delle labbra che l'idratazione e, in alcuni casi, levigarle, attenuando le piccole rughe della bocca e del contorno labbra definendone la forma.

Tra i principali ingredienti urticanti troviamo il veleno d'ape, il peperoncino, o suoi derivati, zenzero, menta piperita o cannella: tutte sostanze che, come detto, aiutano ad aumentare la circolazione topica del sangue.

Di fatti, una volta applicato il volumizzante potreste avvertire un leggero e temporaneo brucione -sintomo che si sta avviando il processo circolatorio.

Nelle formule altamente idratanti, invece, generalmente a base di acido ialuronico perché altamente rimpolpante, troverete un INCI ricco di nutrienti naturali ad altissima idratazione: la soluzione migliore se intendete utilizzare il lip plumper quotidianamente.

In questo caso assicuratevi che nella formulazione del volumizzante labbra siano presenti ingredienti come olio di jojoba, burro di Karitè, olio di Argan o extra-vergine d'oliva. Questi ingredienti naturali li troverete nei volumizzanti bio per le labbra.

Se non siete sicuri della composizione del trattamento plumping scelto potete abbinare l'utilizzo di un buon balsamo labbra, in modo da assicurare una buona idratazione delle labbra, evitando che si secchino eccessivamente.

Durata

In generale l'effetto dei volumizzanti labbra dura alcune ore, circa 2 o 3. La tenuta del lip plumper dipenderà anche dalla tipologia scelta e dalla texture.

I sieri o i balsami, ad esempio, penetrano più in profondità durano di più ma hanno bisogno anche di diverse applicazioni prima di rivelare la propria efficacia. I lucidalabbra effetto plump, invece, che hanno una consistenza gel durano di più nell'immediato -la loro tenuta dipenderà anche da voi, contatto con acqua e cibo potranno naturalmente influire.

Dunque, se dovrete trascorrere l'intera giornata fuori, vi consigliamo di tenerlo sempre in borsa e di effettuare un piccolo ritocchino all'occorrenza.

Consigli per ottenere risultati efficaci il lip plumper

Prezzo

Il lip plumper essendo un trattamento labbra per aumentare il volume va scelto con cura, proprio perché entra a contatto con la pelle. Guardate la composizione e le recensioni sul prodotto, piuttosto che il prezzo -una variabile sicuramente importante ma non rilevante quanto l'INCI del cosmetico, ricordatelo sempre.

Il volumizzante labbra generale non rientra tra i prodotti cosmetici più economici, ma ha comunque un prezzo accessibile. Il costo varierà in base alla formulazione, alcuni contengono ingredienti utilizzati anche per i trattamenti estetici come collagene marino o acido ialuronico, la spesa potrà essere più consistente. In generale è un prodotto che entra a contatto con la pelle e per questo vi consigliamo di non badare troppo al risparmio.

Come utilizzare il volumizzante labbra

Utilizzare il volumizzante labbra è davvero semplice. Questo cosmetico può essere utilizzato da solo, come base o sul rossetto per dare luminosità alle labbra.

Una volta applicato il lip plumper sulle labbra bisogna farlo agire per qualche istante prima che l'effetto filler inizi. Se avete scelto un lip gloss, procedere con una velina per rimuovere il prodotto in eccesso.

Se volete usarlo come base, quando la bocca sarà asciutta potrete applicare matita e rossetto desiderati. Qualora voleste labbra effetto XL potete applicare il lip plumper dopo il rossetto.

Consiglio: se avete una pelle sensibile preferite un lip plumper che agisce per idratazione, in caso contrario potete sperimentare anche un volumizzante labbra istantaneo.