Tra i motivi per cui le mestruazioni possono saltare un mese o ritardare di qualche giorno ci sono anche le feste di Natale. Secondo lo studio svolto da Intimina il 32% delle donne, durante questo periodo, soffre di irregolarità mestruali: per il 17% delle intervistate ciclo salta mentre per il 15% arriva qualche giorno dopo rispetto alla data prevista. Alla base di tutto c'è quasi sempre lo stress. I regali, il lavoro da conciliare con i preparativi, le tensioni familiari possono provocare un aumento del livello di stress delle donne e influenzare il ciclo mestruale. "È ben dimostrato nella letteratura scientifica – ha spiegato a Fanpage.it la ginecologa Manuela Farris – che lo stress è correlato al ciclo mestruale. Quando ci sentiamo sotto pressione aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress, e il ciclo può saltare o arrivare in ritardo. Quest'anno poi dobbiamo fare i conti anche con la fatica da pandemia che, associata al Natale, può sicuramente incidere sulle mestruazioni".

Il ciclo è in ritardo: quando preoccuparsi

In linea di massima, a meno che non si siano avuti dei rapporti sessuali a rischio (e in quel caso è bene farsi visitare subito dal ginecologo) un solo ciclo che ritarda o che salta non deve necessariamente preoccupare. "Può capitare assolutamente – rassicura la ginecologa – Una sola irregolarità, anche se solitamente siamo precise come un orologio svizzero, non è pericolosa. Certo se per tre mesi il ciclo è perennemente in ritardo o addirittura salta, non perdiamo tempo e facciamoci visitare dal ginecologo". E se il ciclo è particolarmente doloroso in questo periodo (quasi una donna su tre nel sondaggio ha raccontato che i crampi sono più intensi) possiamo ricorrere al magnesio. "Anche in questo caso è assolutamente normale provare maggiore dolore quando si è più stressate. A volte capita anche a ridosso di un esame universitario, di situazioni in cui ci sentiamo particolarmente sotto pressione. Per contrastare il dolore possiamo assumere un integratore a base di magnesio. Si utilizza tutto il mese oppure 15 giorni prima delle mestruazioni, a seconda del dosaggio dei vari nutrienti. Ed è perfetto non solo per i dolori mestruali ma anche perché quando siamo molto stressati il nostro organismo va incontro a una carenza di questo minerale e per questo ne ha una maggiore necessità".

Cosa fare se il ciclo salta

Il nostro corpo manda dei segnali. Una mestruazione che salta un mese o che arriva in estremo ritardo è comunque indice di un eccesso di stress. "Quest'anno poi bisogna fare i conti con il carico della pandemia – ha spiegato a Fanpage.it la sessuologa Roberta Rossi – Anche se in questo periodo il corpo non è affaticato come altri anni, perché grandi festeggiamenti e cenoni non si possono fare, è proprio la mente ad essere più stanca". Per questo motivo è importante provare a rilassarci e ad ascoltare di più il nostro corpo: "Approfittiamo di questi giorni di lockdown – continua la sessuologa – per riposarci. Ma senza lasciarci andare. Cerchiamo di svolgere la nostra vita nella maniera più regolare possibile (nel rispetto di tutte le limitazioni che ci sono state imposte)". Il consiglio è quello di non abbandonarsi alla pigrizia, e di cercare di ricreare una normalità anche se non ci sono grandi occasioni di uscita e di incontro: "Vestiamoci, trucchiamoci e manteniamo le abitudini che danno un ritmo alle nostre giornate – spiega la sessuologa – E non rifugiamoci nel cibo, non lo usiamo come una ricompensa per lo stress. Se possibile svolgiamo dell'attività fisica e dedichiamoci alle attività che più ci piacciono e ci rilassano, leggiamo un buon libro, guardiamo una serie tv, oppure facciamo un puzzle". Evitiamo di lamentarci, approfittiamo di questi giorni per staccare dal lavoro e da tutto ciò che ci procura stress e soprattutto non trascuriamo l'intimità. "Anche se già lo sapevamo c'è stato un ulteriore studio, molto recente, che ha dimostrato che l'attività sessuale ha degli effetti benefici proprio sui sintomi ansiosi e depressivi e in generale sulla nostra salute psichica. Per questo il mio consiglio, visto che in questi giorni abbiamo del tempo a disposizione, è proprio dedicarci alla sessualità, con il nostro partner se ce l'abbiamo, oppure in maniera individuale".