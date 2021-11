Meghan Markle torna in tv: da Ellen DeGeneres sfoggia il look bon-ton da oltre 2mila euro Meghan Markle è stata l’ospite speciale della nuova puntata dello show di Ellen DeGeneres, una sua vecchia amica, in occasione del quale ha ripercorso i primi anni di carriera. Per l’occasione ha sfoggiato un look griffatissimo e bon-ton Made in Usa: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle potrà pure essersi allontanata in modo drastico dalla Royal Family ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di rinunciare ai riflettori. Certo, ha ridotto in modo drastico le sue apparizioni pubbliche, ma è chiaro che continua a essere una vera e propria star. Il dettaglio che è cambiato? Non è più costretta a rispettare le rigide regole dell'etichetta reale, soprattutto quando si parla di dress code. Dopo l'abito rosso con la maxi scollatura e il completo che ha reso omaggio alla moda italiana, quesa volta ha puntato sul lusso, sfoggiando un look che vale davvero una fortuna.

Meghan Markle ripercorre i primi anni di carriera

Meghan Markle è ritornata alla sua più grande la passione: la televisione. È stata ospitata nel salotto di Ellen DeGeneres, una sua vecchia amica, e per l'occasione ha ripercorso tutta la sua carriera, dalle prime audizioni al debutto da attrice, fino ad arrivare alla "nuova vita" al fianco di Harry (anche se ha evitato ogni tipo di pettegolezzo reale). Non ha esitato a raccontare dei dettagli divertenti, primo tra tutti quello legato alla sua vecchia Ford Explorer Sport, la prima auto che ha guidato, dalla quale poteva uscire solo dal portabagagli, visto che gli sportelli non si aprivano dall'interno.

Il look Made in Usa di Meghan Markle

Il dettaglio che i fashion addicted più incalliti hanno notato è che la Duchessa ha puntato tutto su un look Couture. È firmato Oscar De La Renta ed è caratterizzato da pantaloni neri a sigaretta, camicia bianca con le maniche arricciate e ricamate a incastro e un paio di décolleté col tacco in tinta firmati Giorgio Armani. Quanto vale in tutto (senza considerare le scarpe)? 1991 sterline, ovvero circa 2370 euro. Sarà perché non è più legata ai Royals o perché semplicemente vuole rendere omaggio al suo paese di origine, ma la cosa certa è che Meghan sta vestendo soprattutto Made in Usa da quando vive negli Stati Uniti. Si tratterà di un caso o di una precisa strategia di marketing?