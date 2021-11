Meghan Markle in nero è regina di eleganza: gli accessori rendono omaggio alla Royal Family Meghan Markle è stata intervistata dal giornalista del New York Time Andrew Ross Sorkin al DealBook Online e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sull’eleganza senza tempo del total black, aggiungendo dei dettagli che hanno reso omaggio ai Royals.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family da ormai quasi due anni e ad oggi si gode la ritrovata indipendenza lontana dalla rigida etichetta. Vive in America con il marito Harry e, sebbene si sia presa una pausa dai riflettori, di tanto in tanto torna ad apparire in pubblico. Non essendo più una Windsor, non ha bisogno di appuntamenti istituzionali, è libera di poter prendere parte a qualsiasi evento, anche quelli più mondani e "popolari". Nelle ultime ore, ad esempio, si è lasciata intervistare dal giornalista del New York Time Andrew Ross Sorkin al DealBook Online. Oltre a ribadire quanto sia importante per lei dare a tutti i neo-genitori un congedo parentale, ha anche sfoggiato un look elegantissimo all'insegna del Made in Italy.

Il look total black di Meghan Markle

Così come Kate Middleton, anche Meghan Markle sa bene di finire al centro dell'attenzione dei media a ogni apparizione pubblica ed è per questo che non lascia nulla al caso quando si parla di look. Sebbene non sia più obbligata a seguire il protocollo imposto dai Royals (basti pensare al fatto che ha potuto accavallare le gambe in pubblico), è apparsa lo stesso sofisticata ed elegante durante l'intervista. Ha puntato sul total black, una scelta dalla raffinatezza senza tempo, abbinando un paio di pantaloni palazzo a un maglioncino in tinta. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo di Emporio Armani e un dettaglio "di lusso": la maxi cintura con la fibbia è di Ferragamo, modello Gancini (e sul web viene venduta a 450 euro).

Gli omaggi alla Royal Family

Al polso Meghan Markle ha sfoggiato l'iconico e prezioso orologio Cartier che ha ereditato da Lady Diana, mentre sul maglioncino a maniche corte al lato del petto ha agganciato una spilla a forma di papavero rosso. Perché l'ha indossata? È il simbolo del Remembrance Day, ricorrenza molto sentita in Gran Bretagna, soprattutto dalla regina Elisabetta, che l'11 novembre celebra i caduti di guerra. Insomma, Meghan potrà pure essersi allontanata in modo drastico dai Royals ma a quanto pare trova sempre il modo per dimostrare di non aver dimenticato le origini di suo marito erede al trono.