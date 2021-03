L'intervista rilasciata da Meghan Markle a Oprah Winfrey sta facendo il giro del mondo, fin da quando è andata in onda in tv ha fatto non poco scalpore a causa delle rivelazioni shock sulla Royal Family. La Duchessa ha infatti spiegato quali sono i veri motivi che l'hanno spinta a dire addio al ruolo di principessa, dalla mancata protezione contro i tabloid agli screzi con la cognata Kate Middleton, fino ad arrivare alle accuse razziste ricevute quando è rimasta incinta di Archie. La moglie del principe Harry è apparsa elegantissima in un lungo abito black&white di Armani mentre rispondeva alle domande della giornalista ma la cosa che in pochi hanno notato è che durante l'intervista è andato in onda anche un video in cui la Markle mostra la sua casa di Montecito e sfoggia un look decisamente più casual.

La nuova villa di Harry e Meghan vanta un giardino di 3 ettari

Prima dell'intervista shock Meghan ed Harry hanno portato Oprah Winfrey a fare un "tour" della loro nuova casa americana, il "paradiso" in cui si sono trasferiti dopo aver detto addio ai privilegi e ai titoli da Royals. Naturalmente quelle immagini sono finite nel video andato in onda in tv e i media le hanno analizzate nei minimi dettagli. I Sussex e la giornalista hanno fatto una passeggiata nell'enorme giardino della villa di Montecito, i due hanno portato l'attenzione non solo sui 3 ettari di verde che circondano la casa ma anche su una casetta rossa con su scritto "Ostello per galline di Archie", un vero e proprio pollaio dove però tutte le galline presenti sono state salvate da un allevamento intensivo. Anche se hanno abbandonato i palazzi reali, dunque, non se la passano assolutamente male.

Meghan mostra il pancino in versione casual

Per il tour della villa Meghan si è mostrata in una versione insolita "casalinga", anche se non ha rinunciato allo stile. Ha lasciato temporaneamente nell'armadio i lunghi ed eleganti abiti da sera, per la passeggiata tra erba, fango e mangime ha preferito qualcosa di decisamente più casual. Ha indossato una giacca ampia col cappuccio, modello parka in verde militare, firmata J. Crew, l'ha abbinata a una camicia bianca di Aritzia che, seppure ampia, non è riuscita a "mascherare" il pancione. Per completare il tutto ha scelto dei jeans skinny che le hanno fasciato le gambe snelle, un paio di stivali da pioggia di Hunter e una collana d'oro con un ciondolo a forma di A, l'iniziale del nome del primo figlio. Insomma, anche lontana dalla vita di corte e in versione casalinga la Duchessa è sempre impeccabile.