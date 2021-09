Meghan Markle ha una nuova borsa personalizzata (ed è un omaggio alla principessa Diana) Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico con il marito Harry durante una serie di eventi che si sono tenuti a New York. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, trovando un modo originale e glamour per rendere omaggio alla compianta suocera, la principessa Diana.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry sono tornati ad apparire in pubblico, lo hanno fatto a New York in occasione di una serie di eventi organizzati per il Global Citizen Live. Al di là del fatto che sono stati trattati come vere e proprie rockstar, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato un altro dettaglio: il sofisticato armadio della Duchessa. Dopo il completo rigoroso in blu notte e l'abito bianco firmato da una nota Maison italiana, nelle ultime ore l'ex attrice ha pensato bene di usare un accessorio che rendesse omaggio a Lady Diana, la suocera che non ha mai conosciuto ma a cui si sente ugualmente legatissima.

Cosa c'è scritto sulla borsa di Meghan Markle

Nel momento in cui Harry e Meghan hanno lasciato il loro hotel a Central Park, sono stati paparazzati da tutti i presenti. La Duchessa non si è lasciata cogliere impreparata e ha dato il meglio di lei in fatto di stile. È apparsa elegantissima come una vera e propria diva con indosso un cappottino scuro di Dior, degli occhiali da sole neri e un paio di Manolo Blahnik col tacco. La vera chicca, però, era la borsa, una Lady Dior personalizzata con la scritta “DSSOS”, ovvero un'abbreviazione di Duchessa del Sussex. L'ha indossata per caso? Assolutamente no: l'iconica bag era la preferita della principessa Diana. La amava così tanto che la Maison Dior l'ha ribattezzata col suo nome.

La Duchessa ha sempre sognato di diventare come Lady D.

Non è la prima volta che Meghan rende omaggio alla compianta principessa Diana, lo ha già fatto in più di un'occasione indossando i gioielli da lei ereditati, dal Love Bracelet di Cartier al prezioso orologio firmato sempre dalla nota gioielleria. La Markle non ha mai avuto il piacere di conoscere la mamma del marito ma, prima ancora che si innamorasse di quest'ultimo, ha sempre provato un'immensa ammirazione nei sui confronti, basti pensare al fatto che da piccola diceva a tutte le amiche di voler diventare come Lady D. una volta cresciuta. A quanto pare i suoi desideri si sono avverati e oggi non può fare a meno di seguire le sue orme quando si parla di cause umanitarie. Riuscirà a lasciare un segno indelebile nella cultura contemporanea come ha fatto la suocera?