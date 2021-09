Meghan Markle torna in pubblico dopo la nascita di Lilibet: è regina d’eleganza per la visita a New York Meghan Markle e il principe Harry sono tornati a partecipare agli eventi istituzionali a tre mesi dalla nascita di Lilibet Diana. Hanno visitato il One World Observatory di New York e per l’occasione la Duchessa ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza, presentandosi con un look blu notte rigoroso e formale.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico in compagnia del principe Harry: i due sono volati a New York per visitare il One World Observatory, il monumento commemorativo sorto dove una volta c'erano le Torri Gemelle. Si tratta del primo evento istituzionale dei Sussex dopo la nascita di Lilibet Diana, negli ultimi 3 mesi avevano preferito rimanere lontani dai riflettori, mostrandosi ai sudditi al massimo in videochat. Così facendo, hanno avuto la possibilità godersi nella più totale privacy la loro "nuova vita" da genitori bis. Naturalmente tutte le attenzioni dei media sono stati puntati sulla Duchessa, apparsa splendida e super elegante in un rigoroso look total black.

Il look blu notte di Meghan Markle

Dopo aver conquistato la copertina del Time, che li ha inseriti tra i 100 personaggi più influenti al mondo, Meghan ed Harry sono tornati a partecipare agli eventi pubblici. Per l'occasione la Duchessa ha dato il meglio di lei in fatto di stile, puntando tutto su un rigoroso outfit in blu notte, colore simbolo dell'eleganza senza tempo. Ha indossato dei pantaloni palazzo a vita alta e un lupetto a collo alto, completando il tutto con un cappottino bon-ton in tinta firmato Emporio Armani. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in camoscio blu navy di Aquazzura. La Duchessa ha poi detto temporaneamente ai capelli sciolti e ai suoi tanto amati chignon spettinati, ha preferito un raffinato raccolto tiratissimo che ha messo in risalto il viso.

Meghan Markle col cappotto Emporio Armani

Meghan Markle è in splendida forma a 3 mesi dal parto

Stando ai programmi, Harry e Meghan hanno in calendario un'altra apparizione pubblica a New York il prossimo weekend, saranno infatti tra gli ospiti del Global Citizen Live, evento che andrà on onda sulla BBC da Central Park per promuovere l’accesso ai vaccini. Nell'attesa dell'appuntamento ufficiale, si godono una breve vacanza di coppia. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio dei media? Nonostante abbia partorito circa tre mesi fa, la Duchessa è in splendida forma, a prova del fatto che la seconda maternità l'ha resa ancora più raggiante. Non sorprende, dunque, che, interrogata da un giornalista, abbia dichiarato: "È meraviglioso essere tornati".

