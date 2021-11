Meghan Markle e la nuova foto di Archie: la Duchessa racconta da cosa ha mascherato i bambini Durante l’intervista tv con Ellen De Generes Meghan Markle ha svelato qualche aneddoto sui suoi figli e il piccolo Archie ha fatto una “apparizione” a sorpresa.

Meghan Markle e il principe Harry sono genitori molto riservati per quanto riguarda la privacy dei loro bambini, Archie e Lilibet: del più grande, che oggi ha due anni, abbiamo pochissime foto (l'ultima risale al suo compleanno) mentre della piccola Lilibet, nata in estate, non abbiamo ancora un ritratto ufficiale. Durante l'intervista della duchessa di Sussex al The Ellen DeGeneres Show però il piccolo Archie ha fatto una "apparizione speciale": la madre Meghan ha raccontato come la famiglia ha trascorso la festa di Halloween e da cosa ha mascherato i bambini. Poi ha fatto vedere una nuova foto di Archie, ormai cresciuto, in versione "campagnola".

Il piccolo Archie con i jeans e gli stivali di Peppa Pig

Il primo figlio del principe Harry ha ereditato dal papà i capelli rossi: nel nuovo, rarissimo scatto lo vediamo di spalle, in jeans e maglietta celeste, mentre gioca con le galline nell'aia di casa e raccoglie le uova. Il bambino è cresciuto ed è adorabile con il cestino di vimini in mano. Ai piedi indossa un paio di stivali in gomma, perfetti per la campagna, di un bel giallo squillante con un disegno rosa di un famoso cartone animato: si tratta di un modello di Hunter per bambini – in vendita a circa 60 euro – con una stampa di Peppa Pig.

I costumi di Halloween di Archie e Lilibet

Durante l'intervista televisiva, Meghan Markle ha anche raccontato della festa di Halloween organizzata in casa per i suoi bambini: Harry era vestito da dinosauro, ma non sono riusciti a fargli tenere il costume per più di cinque minuti, confida a Ellen De Generes (che è un'amica della coppia). Alla fine è dovuto intervenire il principe Harry, che lo ha convinto a tenere almeno la testa. La piccola Lili, invece, era una…puzzola. "Come quella di Bambi", ha aggiunto la Duchessa. A questo punto, la curiosità dei fan della coppia è alle stelle: i Sussex mostreranno una foto di famiglia per Natale?