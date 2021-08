Meghan Markle e Kate Middleton hanno fatto pace? Le voci di un nuovo progetto insieme Una fonte anonima ha rivelato a Us Weekly che le due cognate non solo ora vanno d’accordo, ma si sentono spesso e sono “più vicine che mai”. Motivo? Stanno collaborando a un progetto che riguarda la piattaforma Netflix. Se la notizia fosse confermata spazzerebbe via mesi e mesi di gossip al vetriolo sul loro rapporto.

A cura di Beatrice Manca

Sul rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle sono stati spesi fiumi di inchiostro (al vetriolo): secondo i tabloid le due covano da anni un'antipatia reciproca alimentata da invidie, gelosie e accuse che nel tempo hanno rovinato irrimediabilmente il loro rapporto. Ma dalla stampa di oltreoceano arriva il contrordine: le due cognate non solo avrebbero fatto pace, ma starebbero collaborando a un progetto insieme. Lo scoop è stato lanciato da Us Weekly, secondo cui è stata proprio Meghan a fare il primo passo.

"Kate e Meghan lavorano insieme per Netflix"

Secondo Us Weekly l'occasione di ricucire il rapporto è arrivata per motivi di lavoro: Meghan Markle avrebbe chiesto a Kate Middleton di collaborare a un progetto che sta portando avanti per Netflix, un documentario che dovrebbe approfondire anche la vita della futura regina consorte. Insieme al marito, il principe Harry, Markle ha infatti firmato un accordo pluriennale con Netflix nel settembre 2020 per creare contenuti originali per la piattaforma streaming.

Kate Middleton e Meghan Markle

"Meghan e Kate sono più vicine che mai"

Secondo una fonte anonima, Kate sarebbe stata "lusingata" dall'offerta, anche se non c'è ancora nessuna conferma ufficiale da Palazzo. Non solo: secondo l'insider "Meghan e Kate vanno davvero d'accordo e si sentono molto più di prima". Pace fatta allora? Sembra di sì, e già da tempo: sempre secondo Us Weekly, la Duchessa di Cambridge avrebbe ricucito lo strappo già dalla nascita della piccola Lilibet Diana, mettendosi in contatto con la cognata diventata mamma bis per mantenere la pace in famiglia. La fonte anonima citata dal magazine non ha dubbi: "Sono più vicine che mai e vogliono recuperare il loro rapporto per il bene della famiglia".