Matilde Ricorda al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal programma Matilde Ricorda è la nuova arrivata a Il collegio 6, ha preso il posto di Sveva Accorà e fin dal primo momento si è definita una “festaiola”. Com’era prima di partecipare al docu-reality di Rai 2? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Il collegio è il docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che vengono catapultati in una scuola del passato e quest'anno è arrivato alla sua sesta edizione. È ambientato nel 1977 all'interno del Convitto Regina Margherita di Anagni e, tra restrizioni e regole ferree, i ragazzi provano a mettersi in mostra, sperando di diventare vere e proprie star della tv. L'ultima arrivata nel programma si chiama Matilde Ricorda, ha 16 anni, si definisce una "festaiola" e nella seconda puntata ha preso il posto di Sveva Accorrà (che la scorsa settimana si è rifiutata di tagliarsi la frangia, dicendo stop alla sua esperienza).

Chi è Matilde Ricorda

Matilde Ricorda ha 16 anni, viene da Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza, ed è la studentessa che ha preso il posto di Sveva Accorrà a Il collegio 6. È esuberante, allegra, socievole, frizzante e adora fare festa, basti pensare al fatto che ogni sabato disubbidisce i genitori tornando a casa a notte fonda. Fin dal debutto al docu-reality ha messo in mostra il suo animo ribelle: in compagnia di Gaia, Beatrice/Kim, Rebecca, Alessandro, Davide e Simone ha attuato una vera e propria fuga durante l'ora di inglese. Il suo obiettivo durante l'esperienza su Rai 2? Divertirsi e riuscire a coinvolgere tutti con il suo entusiasmo, anche i professori.

La trasformazione di Matilde Ricorda dopo Il collegio

I protagonisti de Il collegio sono obbligati a indossare le divise fornite dalla produzione durante le loro apparizioni su Rai 2 ma nella vita reale vantano uno stile decisamene diverso. Matilde Ricorda non è molto attiva sui suoi profili social ma dalle poche foto postate è chiaro che ama spaziare tra minidress, crop top e anfibi rock, non disdegnando gli accessori di lusso, dalle borse Gucci ai calzini GCDS.

Matilde Ricorda con i capelli neri dopo Il collegio

Il dettaglio che è cambiato di più da quando ha dato il via al docu-reality a oggi? I capelli. Nella scuola di Anagni è stata costretta a tagliali in modo drastico: se prima li portava extra long, ora è passata a un caschetto sbarazzino. Non ha rinunciato alla frangetta, anche se da qualche giorno a questa parte si è mostrata su TikTok in una versione inedita. Matilde ha detto addio al rosso mogano e ha provato una tintura nera che rende il suo stile dark.