Sarà perché l'autunno è cominciato da meno di un mese o perché il periodo storico difficile che stimo vivendo fa venire a tutti la voglia di cambiare, ma la cosa certa è che sono moltissime le star che negli ultimi tempi stanno rivoluzionando la propria immagine. Se alcune hanno puntato tutto sulla "capelli rosa mania", da Chiara Ferragni a Laura Chiatti, altre non hanno potuto fare a meno di seguire il trend del momento, quello del long bob, il taglio più richiesto di stagione. L'ultima a non aver resistito al "richiamo del parrucchiere" è stata Matilde Gioli, apparsa in una versione quasi irriconoscibile sui social di recente.

Il nuovo look di Matilde Gioli

Siamo abituati a vedere Matilde Gioli con i capelli lunghi e fluenti, il più delle volte legati in un mezzo raccolto, nei panni della dottoressa Giulia Giordano in "Doc", la fiction di Rai 1 con Luca Argentero, ora, però, le cose sembrano essere cambiate.

Sui social ha postato un selfie in cui sembra essere un'altra persona: l'attrice guarda dritto in camera con i profondi occhi azzurri in primo piano ma la cosa particolare è che sfoggia una frangia cortissima che le copre parte della fronte e un caschetto sbarazzino lungo fino alle spalle, il taglio più trendy dell'autunno. Nella didascalia ha poi scritto in inglese: "Il terapista di qualcuno sa tutto di te", non facendo alcun riferimento al cambio look. Non si esclude, dunque, che si tratti solo di una parrucca indossata per qualche nuovo ruolo "misterioso". I fan, però, non hanno potuto fare a meno di sommergerla di like e complimenti, dando prova del fatto che anche con il long bob è sempre bellissima.