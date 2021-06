Martina Miliddi è stata una delle protagoniste più amate dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi: è stata eliminata durante una delle prime puntate del serale e, nonostante i duri attacchi della professoressa Alessandra Celentano, è sempre rimasta ottimista e determinata. Ora che il programma è ormai terminato continua a inseguire la sua passione, quella per la danza, e sui social non esita a mostrare le performance in sala prove. Al di là dei look sfoggiati per gli allenamenti, ad attirare le attenzioni del pubblico di recente è stato un insolito dettaglio di stile: mentre balla rinuncia quasi sempre alla frangia, fino ad oggi considerata il suo "marchio di fabbrica".

Martina Miliddi senza frangia

La frangia è uno dei tratti distintivi dello stile di Martina Miliddi, tanto che, poco dopo essere uscita da Amici, non ha potuto fare a meno di documentare la visita al parrucchiere che le ha permesso di farla tornare super dritta. Nelle ultime ore, però, ha stravolto il suo look, mostrandosi in sala prove alle prese con una performance ma senza i capelli che le coprono la fronte. Certo, si è limitata a tirare la frangia all'indietro con una mollettina, così da non rovinare la piega col sudore, ma è chiaro che il dettaglio l'ha fatta apparire decisamente trasformata.

La passione della ballerina per i cambi look

Fin da quando ha raggiunto il successo ad Amici sono stati moltissimi coloro che hanno analizzato dettagliatamente il profilo social di Martina. Spulciando tra le foto, il dettaglio che balza subito all'occhio è che ha la passione per i cambi look. Da giovanissima portava i capelli lunghi e fluenti, successivamente è passata a un audace pixie cut con delle rasature laterali, ha portato le treccine in stile afro e ha poi trovato una certa stabilità col caschetto pari e la frangetta. Non sorprende, dunque, vederla in una nuova versione durante gli allenamenti, anche se la rivoluzione è solo temporanea. Starà pensando di fare visita al parrucchiere per qualcosa di più drastico?