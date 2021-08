Martina Colombari senza trucco in vacanza: si gode l’estate senza lo stress da beauty case L’ex Miss Italia Martina Colombari si sta godendo le vacanze estive in montagna e ha dichiarato di non truccarsi da ben venti giorni: su Instagram ha pubblicato una foto del suo viso in primo piano senza un filo di make-up, né filtri. A 46 anni condivide con i suoi follower l’orgoglio per la bellezza naturale.

A cura di Beatrice Manca

La bellezza dell'estate è al naturale: in vacanza ci dimentichiamo di spazzole e beauty case e riscopriamo la libertà di mostrare viso e capelli al naturale, aiutati solo dal mare e dal sole. Anche Martina Colombari la pensa così: l'ex Miss Italia si sta godendo le vacanze in montagna e, tra un'escursione e l'altra, ha pubblicato su Instagram una foto senza make up in cui si mostra bellissima senza filtri, orgogliosa dei suoi 46 anni, commentando: "No Make up!"

Martina Colombari rinuncia al trucco in estate

Martina Colombari è sempre più bella, ogni anno che passa: in questo momento si sta godendo una vacanza in quota insieme al marito Alessandro Costacurta e mostra orgogliosa le sue camminate in montagna tra i boschi. Una vacanza a contatto con la natura ci insegna al rinunciare al superfluo e a godersi l'essenziale: per lei questo significa anche mettere da parte per un po' il beauty case. La conduttrice ed ex modella infatti ha dichiarato di non truccarsi da venti giorni: su Instagram pubblicato una foto del suo viso senza un filo di make-up, né filtri. Alla luce naturale, in primissimo piano, mostra il viso abbronzato incorniciato dal caschetto biondo senza minimizzare i (pochissimi) segni naturali dell'età.

Martina Colombari senza trucco

Le star amano il "no make up"

Sempre più star si stanno mostrando senza filtri su Instagram, da Alba Parietti a Simona Ventura, mandando un grande messaggio body-positive. Su Instagram siamo abituati a vedere corpi perfetti e volti senza difetti, levigati a suon di ritocchi, filtri e pose studiate. Un movimento che può essere liberatorio per molte di noi: le vacanze sono un ottimo momento per prendersi una pausa anche da questa estenuante perfezione e per riscoprirsi il piacere di volersi bene così, al naturale.