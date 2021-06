La chiamano "super Simo" a buon diritto: Simona Ventura, 56 anni compiuti ad aprile, non ha paura della sua età e mostra fieramente il suo volto al naturale. Su Instagram ha pubblicato un selfie appena sveglia, in cui è seduta sul bordo del letto e sorride all'obiettivo con i capelli legati sulla nuca. Nei commenti i fan si sono divisi: in moltissimi apprezzano il coraggio di mostrarsi senza filtri e make-up, mentre altri criticano il suo aspetto, tanto che è intervenuta Nicoletta Larini nei commenti per difenderla. Simona Ventura in realtà appare radiosa e neanche le piccole rughe d'espressione riescono a scalfire il suo sorriso.

in foto: Il selfie "no make up" di Simona Ventura

Simona Ventura non ha paura di mostrarsi al naturale

Pubblicare una foto senza filtri e senza luci "tattiche" è una mossa di grande coraggio, considerando che gli haters sono sempre dietro l'angolo e non perdonano a una donna il fatto di invecchiare. I fan hanno apprezzato il gesto perché dimostra la serenità di una donna matura e di successo di accettare il proprio aspetto e di mostrarlo senza voler sembrare più giovani a tutti i costi. Chi ha detto che la bellezza finisce a trent'anni? Perché dobbiamo inseguire la gioventù a tutti i costi, quando potremmo vivere i nostri anni con serenità? Ultimamente molte star hanno iniziato a mostrarsi "al naturale": l'ultima in ordine di tempo è stata Alba Parietti, che ha pubblicato un selfie con i capelli ricci e senza trucco. Si parla moltissimo di "body positive"anche sui social, ma in realtà Instagram ha contribuito a plasmare un'immagine distorta della bellezza, sempre curata e perfetta: dove non arriva il trucco ci pensano i filtri. Forse se iniziassimo a vedere più donne "reali" come Simona Ventura allora ci sentiremmo tutte meno condizionate. Questo sì che è un vero selfie "body positive".