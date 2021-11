Marina Di Guardo, 60 anni da ricordare: party di lusso di 3 giorni ma senza Chiara Ferragni Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha festeggiato in grande stile i suoi 60 anni. Per celebrare il compleanno ha voluto accanto a sé le persone più care, tutte riunite a Bormio, all’hotel QC Terme Bagni Nuovi, elegantemente vestite. Unica assente: proprio la figlia Chiara.

Marina Di Guardo in Atelier Emé

Marina di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha 60 anni e li porta benissimo: per lei il tempo sembra essersi fermato. Li ha compiuti lo scorso 29 ottobre e alcuni giorni più tardi ha festeggiato in grande stile, presso una lussuosa location dove ha riunito famiglia e amici. Erano tutti a Bormio, all'hotel QC Terme Bagni Nuovi: "È stato come vivere un sogno: festa di compleanno da ricordare per sempre e tre giorni da favola" ha scritto su Instagram, pubblicando gli scatti di quegli indimenticabili momenti in cui appare più raggiante che mai. La scrittrice ha indossato due bellissimi abiti e gioielli preziosi, si è sia rilassata che divertita in una location esclusiva e soprattutto ha avuto intorno le persone più care. Unico neo dell'evento: l'assenza della figlia maggiore, rimasta a Milano assieme al marito Fedez e ai figli. Per i Ferragnez quelli sono stati giorni delicati: la piccola Vittoria era da poco stata dimessa dall'ospedale, dunque hanno preferito non spostarsi alla volta della suggestiva località in provincia di Sondrio.

I 60 anni di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo in occasione dei 60 anni ha voluto regalarsi un party esclusivo, coinvolgendo le persone più importanti della sua vita. Ha scelto di accogliere tutti nel Salone del Ballo del Grand Hotel Bagni Nuovi: gli ospiti erano elegantemente vestiti, la festeggiata in primis! La scrittrice ha indossato due creazioni di Atelier Emé. Uno è un lungo abito rosso fuoco a sirena con scollatura all'americana, caratterizzato da schiena nuda, tagli sartoriali e profonda scollatura a V. Costa 390 euro e il colore sembrerebbe tutt'altro che casuale, visto che l'ultimo romanzo pubblicato dalla Di Guardo si intitola proprio Dress code rosso sangue.

Marina Di Guardo in Atelier Emé, insieme alle figlie Valentina (sinistra) e Francesca (destra)

Il secondo è invece un abito-sottoveste nero in luminoso jersey lamè con doppie spalline e corpino arricciato a effetto drappeggio; costa 350 euro. La Di Guardo lo ha impreziosito ulteriormente con collier e orecchini provenienti dalla collezioni di gioielli lanciata da Chiara Ferragni di recente.

Marina Di Guardo in Atelier Emé

Festa di lusso, ma con un rimpianto

La mamma dell'influener ci teneva molto a organizzare questa festa in ogni dettaglio e il motivo lo ha spiegato su Instagram, ha a che fare col suo passato: "Non ho mai avuto la gioia di una festa tutta per me. Ricordo ancora l’unico compleanno trascorso a dieci anni nella taverna di casa con pochi bambini, non li conoscevo bene perché mi ero trasferita da poco con la mia famiglia ed era stato un momento molto triste, come a volte le celebrazioni possono diventare. Quando alle mie ragazze è venuta l’idea di festeggiare i miei sessant’anni (ebbene sì, sono ben sessanta) con una vera festa è partito il sogno. È stato un evento meraviglioso, circondata dall’affetto di persone a me care, in un luogo suggestivo, con un’organizzazione perfetta. Un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria". Ha ammesso di avere un unico rimpianto: "Non avere avuto accanto Chiara e i bimbi, ma sono sicura che ci saranno tante altre occasioni", ha concluso. Difatti ha anche lanciato sui social l'hashtag #chiarawemissedyousomuch.