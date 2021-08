Marina Di Guardo in vacanza: la mamma di Chiara Ferragni in bikini a 59 anni è in forma smagliante Dopo aver trascorso alcuni giorni a Ischia, Marina Di Guardo si è spostata alle isole Eolie per continuare le sue vacanze estive. Per la donna sembra che il tempo si sia fermato : anche sua figlia Chiara Ferragni ha sottolineato quanto sia in forma a 59 anni.

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo alle Isole Eolie

Mentre Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna, assieme alla famiglia e ad alcuni amici, sua mamma Marina Di Guardo si sta godendo sole, mare e relax alle isole Eolie, dopo aver trascorso alcuni giorni a Ischia. Le due donne hanno un bellissimo rapporto, sono complici in tutto e sicuramente hanno in comune la passione per la moda, le griffe e il lusso. L'influencer l'ha voluta con sé in un recente evento glamour, la serata organizzata da Bvlgari al teatro Alla Scala di Milano per presentare la nuova collezione di Alta Gioielleria: entrambe erano elegantissime. Più volte è stata sottolineata la loro straordinaria somiglianza e il fatto che la 59enne possa vantare una forma smagliante. La stessa Chiara ha condiviso orgogliosa uno scatto in bikini di sua mamma, che tra l'altro è anche molto presente e molto seguita sui social. Difatti la foto in costume postata sui social ha riscosso molto successo.

Chi è Marina Di Guardo

La mamma di Chiara Ferragni è una scrittrice di origini siciliane, autrice soprattutto di thriller, con un passato da direttrice di uno showroom Bluemarine a Cremona e la passione per la fotografia. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Com'è giusto che sia (2017), La memoria dei corpi (2019) e Nella buona e nella cattiva sorte (2020). Ha 59 anni ed è stata sposata con Marco Ferragni: con lui ha avuto le tre figlie Chiara, Valentina e Francesca. Nella vita della nota influencer è una presenza costante, ma anche un esempio. Innanzitutto è stata la prima influencer/blogger della famiglia: anni fa curava il blog di viaggi The travel passion. Ma soprattutto è colei che l'ha sempre spinta a portare avanti i sogni con tenacia, credendo sempre nelle proprie potenzialità.

Marina Di Guardo alle Isole Eolie

Le vacanze di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo vanta su Intagram oltre 600 mila follower. Sul social è solita condividere soprattutto i momenti che trascorre con la sua amata famiglia, ma anche la sua quotidianità tra viaggi, vacanze ed eventi glamour. Gli ultimi scatti la ritraggono, raggiante, alle isole Eolie, dove ha trascorso una settimana di relax e divertimento assieme ad un nutrito gruppo di amici. Passeggiate, giri in barca, buon cibo e ottima compagnia: insomma, gli elementi per una vacanza perfetta c'erano tutti.

Marina Di Guardo a Ischia

La 59enne oltre a mostrare bellissimi panorami e scorci marini ha scattato anche diverse foto in bikini, che hanno attirato le attenzioni dei follower. Chiara Ferragni somiglia moltissimo a sua mamma e la stessa imprenditrice ha condiviso orgogliosa nelle Stories una foto in costume della donna, sottolineando quanto sia in forma a 59 anni. E in effetti confrontando le foto di oggi con quelle di quando aveva l'età delle sue figlie, sembra che per lei il tempo si sia fermato! Stesso sorriso smagliante, stesse gambe snelle e seno florido, ma anche stessa passione per i bikini, che continua a sfoggiare con grande disinvoltura senza aver nulla da invidiare!