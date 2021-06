La vita di Chiara Ferragni sta tornando lentamente alla normalità: la scorsa domenica ha fatto il vaccino anti-Covid e ha colto l'occasione per invitare i followers a seguire il suo esempio il prima possibile. Ieri, dopo essersi scagliata contro i complottisti che l'accusavano di aver messo in scena una finta iniezione, ha partecipato al suo primo evento mondano post pandemia. La nota influencer è stata infatti tra gli ospiti della serata organizzata da Bvlgari al teatro Alla Scala di Milano, è qui che la Maison ha celebrato Magnifica, la sua nuova collezione di Alta Gioielleria. La cosa particolare è che ad accompagnarla non c'era il marito Fedez, rimasto a casa con i bambini, ma la splendida mamma Marina Di Guardo.

Il look gold di Chiara Ferragni

Era da più di un anno che Chiara Ferragni non partecipava a un evento mondano e fashion ma ieri ha avuto la possibilità di presenziare al concerto privato organizzato alla Scala da Bvlgari. Per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Si è rivolta ancora una volta a Dior, Maison che ha firmato tutti i look degli appuntamenti più importanti della sua vita, dal matrimonio con Fedez alla cerimonia degli Ambrongini d'oro. Al teatro milanese ha sfoggiato un abito scintillante sui toni dell'oro, un modello principesco e plissettato della collezione Autunno/Inverno 2020-21 con la gonna lunga e sinuosa e un corpetto decorato con delle corde in tinta. A completare il tutto non potevano mancare gli accessori di Bvlgari, dalla borsetta gold della collezione Serpenti al prezioso collier in oro e diamanti abbinato a degli orecchini pendenti e scintillanti.

in foto: Chiara Ferragni in Dior con gioielli Bvlgari

Marina Di Guardo incanta in rosso fuoco

Se di solito agli eventi pubblici la Ferragni appare sempre al fianco di Fedez, questa volta ha preferito lasciarlo a casa con Leone e Vittoria. Al teatro milanese si è fatta accompagnare dalla mamma Marina di Guardo, non esitando a posare al suo fianco poco prima di uscire di casa. Naturalmente anche la madre dell'influencer ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo splendida e raggiante in rosso fuoco. Marina ha indossato un lungo abito da sera firmato Atelier Emé, un modello strapless in raso con la gonna leggermente a campana e la stola abbinata. Ha poi impreziosito l'outfit con collana e orecchini di diamanti di Bvlgari, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati. Mamma e figlia hanno letteralmente spopolato con la loro bellezza e con la loro eleganza: non potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle?